বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ যেন সময়ের দলিল

বঙ্গবন্ধুর জীবন বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদীর মতো। সেই নদী গিয়ে মিশেছে অন্য অনেক নদীর সঙ্গে। কখনো তারা বয়ে চলেছে একসঙ্গে, আবার কখনো বা আলাদা পথে। সেভাবেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর মতো ব্যক্তিত্বের। তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। তবে বঙ্গবন্ধুর মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁর বাবা। হয়তো বা পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবার আদর কিছুটা বেশি পেয়েছিলেন। দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর বাবা অনেকবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন কেবল বঙ্গবন্ধুর মুখদর্শনের পরই। বঙ্গবন্ধুও তাঁর বাবাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসতেন। তাঁর সব আবদারের কেন্দ্র ছিলেন বাবা। বঙ্গবন্ধুর বাবা বলেছিলেন, ‘sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।’ আরেক দিন কথাপ্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাবা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলেছিলেন, ‘দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট না–ও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।’ বঙ্গবন্ধুর বাবা অনেক সময় তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ করে প্রশ্ন করতেন।