বিদায় ২০২৩

বড়দিন পালন শেষ হতেই শুরু হয় নতুন বছরকে বরণ করার প্রস্তুতিপর্ব। নববর্ষ উদ্‌যাপন বা দিনটিকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরের নতুন দিনটিকে বরণ করার জন্য কত কিছুই না ঘটে। দিনের শেষে বরফের দেশে ঘরে–বাইরে সবখানেই প্রতিক্ষা, অপেক্ষা, চাওয়া, পাওয়া, দেওয়া–নেওয়ার পালা। কখন ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২টা বাজবে, কখন ঘণ্টা বাজবে আর কখন শ্যাম্পেনের বোতল খুলে নববর্ষ দিবসে চিয়ার্স বলতে হবে, সেই প্রতিক্ষায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা। হঠাৎ যখন সেই সময়টি এসে হাজির হবে, ঠিক তখনই ডিস্কটেকে বিখ্যাত আব্বার গান বেজে উঠতেই বন্ধু তার বান্ধবী, প্রিয় তার প্রিয়ার, স্বামী তার স্ত্রীর গা জড়িয়ে ধরে গাইতে শুরু করবে— ‘No more champagne/ Here we are, me and you/ Feeling lost and feeling blue/ It's the end of the party/ And the morning seems so grey/ So unlike yesterday/ Now's the time for us to say—Happy New Year’। এ ভাবেই বিদায় হবে ২০২৩, তোমাকে আর পাব না, তোমার সঙ্গে যাব না। কী দিলে বা না দিলে সে বিষয়ে ভাবব না। রাত কখন শেষ হয়ে সকাল হয় সে খেয়াল আর থাকে না। কখন কে কোথায় এবং কীভাবে ঘুমিয়ে আছে, তা কি জানার দরকার আছে? পয়লা জানুয়ারি সুইডেনে ছুটির দিন। দোসরা জানুয়ারি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যেতে হবে।