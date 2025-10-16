পর্তুগালের স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী প্রবাসী বাংলাদেশি শাহ আলম কাজল
পর্তুগালের ১২ অক্টোবর স্থানীয় মিনিসিপালিটি নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশি শাহ আলম কাজল। তিনি বন্দর নগরী পর্তোর বনফি জুনতা ফ্রেগজিয়ার অ্যাসেম্বলি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
শাহ আলম কাজল ২০২১ সালের নির্বাচনেও পর্তুগালের অন্যতম ঐতিহাসিক বৃহত্তম দল সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে একই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর দল মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচিত হতে না পারলেও তিনি স্থানীয় ওয়ার্ডে (ফ্রেগজিয়াতে) নির্বাচিত হয়েছেন।
দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে শাহ আলম কাজল জানান, মিনিসিপালিটিতে তাঁর দল সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে, তবে সব কটি ওয়ার্ডে তাঁরা ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সহযোগিতা করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এমনকি সব সময় তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।
শাহ আলম কাজল শুধু স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পর্তুগালের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, পর্তুগালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পর্তোতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলাদেশ কমিউনিটি অব পর্তোর সভাপতি হিসেবে পর্তুগালে স্থানীয় কমিউনিটিতে বাংলাদেশিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ভূমিকা পালন করছেন। তা ছাড়া তিনি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের জন্যও ভূমিকা পালন করছেন। বন্দর নগরী পর্তোতে অভিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পর্তোসহ অন্য শহরগুলোয় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাঁর প্রশংসা করেন। মাসুম বিল্লাহ নামের এক প্রবাসী জানান, ‘এভাবেই বাংলাদেশের আলো ছড়াতে প্রবাসীদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা প্রতিটি শহরে তাঁর মতো এমন একজন নেতৃত্ব চাই, যাঁরা বাংলাদেশকে পর্তুগালের মাঝে তুলে ধরতে পারবে।’
উল্লেখ্য, শাহ আলম কাজল ছাড়া আরও এক প্রবাসী বাংলাদেশি মাসুদ মজুমদার রাজধানী লিসবনে ১২ অক্টোবরের স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু মাসুদ মজুমদারের স্বতন্ত্র প্যানেল জয় নিশ্চিত করতে পারেনি।