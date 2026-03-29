আলজেরিয়া: একটি ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ
২০২৫ সালে আমি ইতালীয় কোম্পানি কারভিকো ইথিওপিয়ার সঙ্গে কাজ শুরু করি। একটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য, সেই বছরের সেপ্টেম্বরে আমার আলজেরিয়া ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। এই সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার ইতালীয় সহকর্মী, স্টেফানো কোর্তি।
আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়া তার বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পর্যটকদের মন জয় করে। বিশেষ করে সাহারা মরুভূমি, যা দুঃসাহসিক ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য গন্তব্য। আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রধান বন্দর শহর এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পাহাড়ের ঢালে প্রতিষ্ঠিত এই শহরটি সাগরের দিকে মুখ করে প্রায় ১৬ কিলোমিটার বিস্তৃত, যেখানে ঝলমলে শুভ্র ভবনগুলো পাহাড়ের ঢালে সোপানের মতো উঠেছে, তাই ফরাসি ভাষায় এটি ‘আলজে লা ব্লঁশ’ বা ‘শ্বেতশুভ্র আলজিয়ার্স’ নামে পরিচিত। আনুমানিক ৩৫ লাখ মানুষের বসবাসের এই শহর অটোমান সুলতানদের শাসনামলে গড়ে উঠেছিল এবং বহু ঐতিহাসিক স্থাপনার জন্য বিখ্যাত। পুরোনো শহরের অলিগলিতে হেঁটে বেড়ানো ইতিহাসের গভীরে ডুব দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পাশের হোগার পর্বতমালা মরুভূমির হৃদয়ে এক অবিশ্বাস্য অ্যাডভেঞ্চারের আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। বসন্ত ও শরৎকাল আলজেরিয়ায় ভ্রমণের সেরা সময় হিসেবে বিবেচিত, যখন সাহারা মরুভূমি, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, রোমান ধ্বংসাবশেষ এবং ঐতিহাসিক আলজিয়ার্স শহর মিলিয়ে এক অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দেয়।
আলজেরিয়া
আলজেরিয়া উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। এর পূর্ণ সরকারি নাম আলজেরিয়া গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র। দেশটির আয়তন প্রায় ২৩ লাখ ৮১ হাজার ৭৪১ বর্গকিলোমিটার। আয়তনের বিচারে আলজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম ও বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম রাষ্ট্র। আলজেরিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৩৬ লাখ; জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৬ জন। আলজেরিয়ার সব ব্যক্তি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সবাই প্রায় সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী। শিয়া অনুসারী সংখ্যালঘু। ১৯৯০ সালে আরবি ভাষাকে সরকারিভাবে আলজেরিয়ার জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
নামকরণ
আলজিয়ার্স নামটি ফরাসি ‘আলজে’ বা কাতালান ‘আলজের’ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা আরবি ‘আল-জাজাইর’ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল-জাজাইর শব্দের অর্থ ‘দ্বীপপুঞ্জ’। ১৫২৫ সালের আগে শহরের উপকূলে চারটি দ্বীপ ছিল, যেগুলোর কারণে এই নামকরণ হয়েছিল। পরে পোতাশ্রয় নির্মাণের কারণে একটি দ্বীপ ছাড়া বাকি সব কটি ধ্বংস করা হয় এবং বিদ্যমান দ্বীপটিও উপকূলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল জাজাইর শব্দটি ‘জাজাইর বানি মাজগানা’ বা ‘মাজগানার পুত্রসন্তানদের দ্বীপপুঞ্জ’ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। মধ্যযুগীয় ভূগোলবিদেরা, যেমন আল-ইদ্রিসি ও ইয়াকুত আল-হামাউই, এই দীর্ঘ নামটি ব্যবহার করতেন।
আলজেরিয়ার ইতিহাস
আলজেরিয়ার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ফিনিশীয়রা বর্তমান আলজিয়ার্সের স্থানে একটি উপকূলীয় বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে, যা কার্থেজ ও রোমানদের কাছে ‘ইকোসিয়াম’ নামে পরিচিত ছিল। প্রায় ৩৭৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মোরিতানীয় গোত্রসর্দার ফির্মুস শহরটি দখল করে লুটতরাজ চালায়। পিউনীয় যুদ্ধের পর ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এটি রোমান সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় এবং পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোমান শাসনের অধীনে ছিল। পরে পঞ্চম শতকে ভান্ডালরা শহরটিতে আক্রমণ করে ক্ষতিসাধন করে। বাইজেন্টীয়রা শাসন শুরু করলেও ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
আনুমানিক ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে বার্বার (আমাজিগ) জাতির লোকেরা আলজিয়ার্সকে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এরপর বিভিন্ন বার্বার রাজবংশ শহরটি শাসন করে। পরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ইউরোপীয়, আরব ও বার্বার সেনাদল শহরটি দখল ও হারায়।
১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজিয়ার্স দখল করে এবং ধীরে ধীরে পুরো আলজেরিয়াতেই ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আলজিয়ার্স ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সামরিক ও প্রশাসনিক সদর দপ্তর হয়ে ওঠে। ফরাসি শাসনামলে শহরের পোতাশ্রয় ও সড়ক–ব্যবস্থা আধুনিক ও প্রশস্ত করা হয় এবং ইউরোপীয় নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা যেমন নাট্যশালা, জাদুঘর, পার্ক ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ১৮৭৯ সালে আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ শতকের শুরুতে শহরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী ছিল ইউরোপীয় অভিবাসী বা তাদের বংশধর, যেখানে স্থানীয় আলজেরীয়রা উন্নয়নের সুফল পেত না এবং দরিদ্র এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য ছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আলজিয়ার্স মিত্রদেশগুলোর ও জেনারেল শার্ল দো গোলের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন ফ্রান্স সরকারের সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে, যা ফ্রান্সের ক্ষণস্থায়ী রাজধানী ছিল।
১৯৫০-এর দশকে ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরীয়দের গণজাগরণ শুরু হয়, যার কেন্দ্র ছিল আলজিয়ার্স। ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর নতুন সরকার আলজিয়ার্সকে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক শহরে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেয় এবং এই সময় ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত বহু অধিবাসী আলজেরিয়া ত্যাগ করে।
আলজেরিয়ার জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান কোনগুলো
আলজিয়ার্স (Algiers):
রাজধানী শহর, যেখানে পুরোনো শহর কাসবাহ, শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ এবং ক্যাথেড্রাল দে নোত্রে দাম ডি’আফ্রিক উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র।
কনস্টান্টিন
ঝুলন্ত সেতুর জন্য বিখ্যাত, তার অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পরিচিত।
ওরান
ফ্রান্স ও স্পেনের সংস্কৃতির প্রভাব থাকা উপকূলীয় শহর।
সাহারা মরুভূমি ও দাজানেত
সাহারা মরুভূমি এবং তাসিলি এন’আজজার ন্যাশনাল পার্কের শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আলজেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে, লিবিয়া ও নাইজার সীমান্তের কাছে অবস্থিত জানেত (Djanet) শহরটি সাহারা মরুভূমির অন্যতম সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ মরূদ্যান (Oasis)। এটি মূলত Tuareg সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানকার চারপাশের বৈচিত্র্যময় মরুভূমির দৃশ্যাবলি, যেমন বালুর টিলা, গিরিখাত এবং প্রাচীন শিলাশিল্প পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। শহরটি ‘সাহারা মুক্তা’ নামেও পরিচিত। আলজেরিয়ার সাহারা মরুভূমি দেশটির ৯০ শতাংশের বেশি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত, যা একটি বিশাল, শুষ্ক এবং মনোমুগ্ধকর অঞ্চল।
ঘারজাইয়া
আলজেরিয়ার ঘারজাইয়া (Ghardaïa) সাহারা মরুভূমিতে অবস্থিত এম’জাব (M'zab) উপত্যকার একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক শহর, যা একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। এটি মূলত মোজাবি (Mʾzabite) বার্বার সংস্কৃতি, পিরামিড-শৈলীর মসজিদ এবং অনন্য কাদামাটির তৈরি স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত এই শহর তার রঙিন বাজার এবং মরুদ্যাম বা মরূদ্যানের জন্য পরিচিত।
আলজেরিয়ার শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, যা ‘মাকাম এছাহিদ’ (Maqam Echahid) নামে পরিচিত, রাজধানী আলজিয়ার্সে অবস্থিত এবং দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মত্যাগকারী বীরদের স্মরণে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রতীক। এই স্মৃতিস্তম্ভ ১৯৮২ সালে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার ২০তম বার্ষিকীতে উদ্বোধন করা হয়। ৯২ মিটার উঁচু এই স্থাপত্য তিনটি বিশাল তালগাছের পাতা আকৃতির, যা আলজেরিয়ার শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়কে প্রতিফলিত করে।
মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• অবস্থান: আলজিয়ার্সের রিয়াদ ফাতাহ এলাকায়, যা থেকে পুরো শহর দর্শনীয়ভাবে দেখা যায়।
• স্থাপত্যশৈলী: তিনটি বিশাল কংক্রিটের তালপাতার মতো কাঠামো, যা ওপরের দিকে একত্র হয়েছে।
• শহীদের স্মরণে: কাঠামোর নিচে অবস্থিত ‘অনন্ত শিখা’ (Eternal Flame) স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের চিরস্মরণীয় করে রাখে।
• সৈনিকের মূর্তি: প্রতিটি তালপাতার প্রান্তে একজন করে সৈনিকের মূর্তি, যা আলজেরিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় নির্দেশ করে।
• জাতীয় জাদুঘর: স্মৃতিস্তম্ভের নিচে ‘মুজাহিদ জাতীয় জাদুঘর’ (Musée National du Moudjahid) অবস্থিত, যেখানে আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব
এই স্মৃতিস্তম্ভ আলজেরিয়ার ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জনের (১৯৫৪-১৯৬২) সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি আলজেরীয়দের আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ এবং গর্বের এক অনন্য প্রতীক, যা ‘অজানা সৈনিকের প্রতীক’ হিসেবেও পরিচিত।
জামিউল জাজাইর: আলজেরিয়ার বৃহত্তম মসজিদ
আলজেরিয়ার বৃহত্তম মসজিদ হলো জামা এল-দজাইর, যা দ্য গ্রেট মস্ক অব আলজিয়ার্স নামেও পরিচিত। এটি আলজেরিয়ার বৃহত্তম মসজিদ এবং আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম প্রধান ইসলামিক স্থাপত্যনিদর্শন। জামিউল জাজাইর বা জামা এল-দজাইরে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মিনারটি অবস্থিত। আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম এই মসজিদ সৌদি আরবের মদিনার মসজিদে নববী ও মক্কার মসজিদ আল-হারামের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। রাজধানী আলজিয়ার্সে অবস্থিত এই মসজিদে একসঙ্গে ১ লাখ ২০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন এবং এর ২৬৫ মিটার উঁচু মিনারটি বিশ্বের সর্বোচ্চ।
জামা এল-দজাইর মসজিদের প্রধান তথ্যসমূহ:
• অবস্থান: মোহাম্মদিয়া, আলজিয়ার্স
• উদ্বোধন: ২০২০ সালে নামাজের জন্য খোলা হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ
• আয়তন: ২৭.৭৫ হেক্টর (প্রায় ৭০ একর)
• মিনার: ২৬৫ মিটার (৮৬৯ ফুট) উঁচু, যার ওপর পর্যবেক্ষণ ডেক রয়েছে
• সুবিধা: বিশাল নামাজের হল, লাইব্রেরি, ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম, গবেষণাকেন্দ্র ও একটি হেলিপ্যাড।
• আলজেরিয়া ভ্রমণে গেলে এই আধুনিক স্থাপত্যের অনন্যনিদর্শনটি অবশ্যই পরিদর্শন করা উচিত।
আলজিয়ার্সের সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল ডি কনফারেন্সেস
আলজিয়ার্সের সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল ডি কনফারেন্সেস (CIC)—Abdelatif Rahal হলো উত্তর আফ্রিকার অন্যতম বৃহৎ এবং অত্যাধুনিক কনফারেন্স ও এক্সিবিশন সেন্টার। এটি ভূমধ্যসাগরের তীরে, আলজিয়ার্সের ক্লাব ডেস পিনস (Club des Pins) এলাকায় অবস্থিত। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সভা, কনফারেন্স এবং প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য এটি একটি প্রধান কেন্দ্র।
• অবস্থান: ক্লাব ডেস পিনস, আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া (সমুদ্রের ধারে)
• সুবিধা: অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পেশাদার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, উচ্চমানের ক্যাটারিং এবং ২ হাজার ১০০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা
• স্থাপত্য: ২২ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত, যেখানে একই সময়ে বিভিন্ন বড় ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব
• নিকটবর্তী হোটেল: আন্তর্জাতিক মানের হোটেলগুলো সেন্টারের আশপাশে অবস্থিত, যা দর্শনার্থীদের থাকার জন্য আরামদায়ক
• নিরাপত্তা: আলজেরিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ স্থানগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত
ভ্রমণ টিপস:
এটি আলজিয়ার্স শহরের কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত, তাই যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি বা ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
এটি মূলত ব্যবসা ও কনফারেন্সের জন্য পরিচিত হলেও, আশপাশে সুন্দর সমুদ্রসৈকত রয়েছে।
আলজেরিয়ার নারী
আলজেরিয়ার নারীরা তাঁদের বৈচিত্র্যময় আরব-বার্বার ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র ভূমধ্যসাগরীয় সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের জন্য পরিচিত। তাঁদের সৌন্দর্যে সাহারা মরুভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মিশ্র প্রভাব দেখা যায়। আলজেরিয়ার নারীরা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিসচেতনতা এবং মার্জিত সাজসজ্জার জন্য সমাদৃত, যা বিভিন্ন আলোকচিত্রে ফুটে ওঠে। উত্তর আফ্রিকায় আলজেরিয়ার নারীরা উচ্চশিক্ষিত, কর্মঠ এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশি সাক্ষর (৮১.৪%)। স্বাধীনতা-উত্তর আলজেরিয়ায় তাঁরা আইনি অধিকার, শিক্ষা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে (আইনজীবী, বিচারক, চিকিৎসা, প্রকৌশল) উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। নারীরা এখন দেশটির পরিবার ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।
আলজেরীয় নারীদের সৌন্দর্যের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক:
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: আলজেরীয় নারীরা আরব এবং বার্বার (Berber) সংস্কৃতির মিশ্রণে এক অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী, যা তাদের শারীরিক গঠন ও উজ্জ্বল ত্বকের রঙে ফুটে ওঠে।
ঐতিহ্যবাহী পোশাক: আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, যেমন কারাকো (Karakou) বা বিভিন্ন ধরনের বার্নুস (Burnous), তাদের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
ঐতিহ্য ও আধুনিকতা: আলজেরীয় নারীরা আধুনিক জীবনের পাশাপাশি তাঁদের ঐতিহ্য, বিশেষ করে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের প্রতি গভীর অনুরাগী।