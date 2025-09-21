মিশিগানে দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৯ দিনব্যাপী বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠনে পূজার আয়োজন করছে। পূজার প্রায় এক মাস আগ থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে মন্দির ও সংগঠনগুলো। প্রবাসের পূজা বেশির ভাগ সময়ই তিথি অনুযায়ী অনুষ্টিত হয় সপ্তাহের কর্মদিবসে এবং উদ্যাপন করা হয় সপ্তাহান্তে। তবে এবার বিভিন্ন মন্দিরে পূজা তিথি অনুযায়ী উদ্যাপন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
প্রবাসের পূজা মানে একে অন্যের সঙ্গে দেখা, মতবিনিময়, আনন্দ উদ্যাপন। প্রবাসের পূজার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কে কার চেয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয়, তার এক প্রতিযোগিতা হয় এ উৎসবে।
ইতিমধ্যেই পূজার কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে। প্রবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন কাপড়ের দোকানগুলোতে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষজন একে অন্যেকে পূজার জামাকাপড় উপহার দিচ্ছেন। অনেকে অনলাইনে বাংলাদেশ থেকে কাপড়চোপড়, অলংকার, গিফট সামগ্রী আনছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা উপলক্ষে পূজার সময়টায় ছুটি নিয়ে রেখেছেন। প্রবাসে পূজায় সংকলন প্রকাশ করা পূজার অংশ হয়ে গেছে। প্রতিটি পূজাতেই স্মরণিকা বের করা হয়। এতে দেশের ও প্রবাসের লেখকদের লেখা প্রকাশিত হয়। চলতি বছর বিভিন্ন মন্দিরে পূজা উপলক্ষে মেলা, পূজা ফেস্ট, মহালয়ার মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দুর্গামন্দিরের পূজা—
ডেট্রয়েট শহরের দুর্গামন্দিরে পূজা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং উদ্যাপন করা হবে ৪ ও ৫ অক্টোবর। তিথিমতো পূজা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ৪ ও ৫ অক্টোবর পূজা উদ্যাপন করা হবে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুর্গামন্দির ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে। মায়ের বোধন, পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ, আরতিসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি হবে।
২৯ সেপ্টেম্বর অষ্টমীর দিনে ১০৮টি সদ্য ফোটা পদ্মফুল ও ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধিপূজা করা হবে। বিশেষ আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে। পূজায় প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত অবধি থাকবে কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য, গীতিনাট্য, ঐতিহ্যবাহী ধামাইল, কাঠিনাচ, অতিথি শিল্পীদের গান, নাটক ও আকর্ষণীয় রম্য শ্রুতিনাটক। থাকবে আরতির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচ। অতিথি শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন কলকাতা থেকে আগত শাশ্বতী মল্লিক। প্রতিবারের মতো এবারও পার্থ দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে দুর্গামন্দিরের নিয়মিত প্রকাশনা বহুবর্ণা ‘শারদ অর্ঘ্য’। মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ জানান, ‘এবারের পূজায় আমরা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছি, আমাদের এখানে প্রতিবছরই প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়, স্থান সংকুলান হয় না। এবার আমরা মন্দিরের বাইরে ভক্তদের জন্য আলং বেঁধে খাওয়া ও বসার ব্যবস্থা করব। মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সুত্রধর এই প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে জানান, এবার পূজায় আবহাওয়া থাকবে ভালো, তাই আশা ভালো জনসমাগম হবে, দুর্গামন্দির হচ্ছে এ অঞ্চলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে পুরোনো ও একমাত্র সর্বজনীন মন্দির।
শিবমন্দিরের পূজা—
ওয়ারেন সিটিতে অবস্থিত শিবমন্দির দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৯দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পূজা উদ্যাপন করবে। প্রতিদিন থাকছে পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্টান। থাকবে কবিতা, গান, নাচ, গীতি–আলেখ্য, নাটক, ধামাইল। অতিথি শিল্পী হিসেবে আসছেন ভারতের শিল্পী মহুয়া ব্যানার্জী।
বিচিত্রার পূজা—
বিচিত্রা এবার তিন দিনব্যাপী দুর্গোৎসব পালন করছে। আগামী ৩ থেকে ৫ অক্টোবর ব্লুমফিল্ড হিলস হাইস্কুলে পূজা অনুষ্টিত হবে। এতে থাকছে, পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান করবেন কলকাতা থেকে আগত লোপামুদ্রা মিত্র, জয় সরকার, রথিজিত ভট্টাচার্য, আলবার্ট কবো।
কালীমন্দিরের পূজা—
ওয়ারেন সিটিতে অবস্থিত মিশিগান কালীবাড়ী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৯দিনব্যাপী দুর্গাপূজা পালন করবে। এতে পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। অতিথি শিল্পী হিসেবে আসছেন ভারতের শিল্পী স্নেহা ভট্টাচার্য।
রাধাকৃষ্ণ টেম্পলের পূজা—
হ্যামট্রাম্যাকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৯দিনব্যাপী দুর্গাপূজা পালন করা হবে। এতে পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে।