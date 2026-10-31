সিডনিতে অ্যাওয়ার্ড পেলেন কাউন্সিলর শিরিন আক্তার
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকারে নারীদের অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানজনক ‘ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন সিটি অব ক্যান্টারবারি ব্যাংকসটাউন কাউন্সিলের কাউন্সিলর শিরিন আক্তার। ২০২৬ সালের ‘এনএসডব্লিউ মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ড ফর উইমেন ইন লোকাল গভর্মেন্ট’শীর্ষক অনুষ্ঠানের আওতায় তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
সম্প্রতি সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্ট হাউসে জমকালো এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকারভিত্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ও নির্বাচিত নারীদের উৎসাহিত করতে যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন নিউ সাউথ ওয়েলসের স্থানীয় সরকারমন্ত্রী রন হোনিগ এবং নারীবিষয়ক মন্ত্রী জডি হ্যারিসন।
সিডনির ক্যান্টারবারি ব্যাংকসটাউনের মেয়র বিলাল এল-হায়েক কাউন্সিলর শিরিন আক্তারকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে এবং নারীদের এগিয়ে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে শিরিন আক্তারের নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের উপযুক্ত স্বীকৃতি এই পুরস্কার।
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