হ্যাশট্যাগ-হ্যাপেনিং-লাইফ

৩.

মারিয়া মুঠোফোন ঘাঁটছে। আজ বৃহস্পতিবার। মারিয়া এই দিন চুজ করে রাখে স্পেশাল পোস্ট দেওয়ার জন্য। লাভ লাইক বেশি আসে। সবার ছুটির পরদিন! রাত বাজে ১২টা ১৩ মিনিট! মবিন বিছানায় শুয়ে পাশের আলমারির আয়নায় দেখছে মারিয়া সোফায় বসে আছে আর মুঠোফোনের সাদা নীলচে আলোর আভা তার মুখে পড়ছে। মবিনের চোখে ঘুম এসে পড়বে ঠিক তখনি মারিয়া কিচেনের দরজা খোলার শব্দে জড়তা কেটে গেল। মুঠোফোনের নোটিফিকেশন ব্রউম ব্রউম করে ভাইব্রেট করে জানাল। মবিন মুঠোফোন নিয়ে দেখল ফেসবুকে মারিয়ার পোস্ট।

‘A surprise treat from my beloved husband. What a pleasant night it was. Alhamdulillah for everything.’