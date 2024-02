সকালের খাওয়া শেষে জিপে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হলো। দুজন বসেছি পাশাপাশি। জিপ আমাদের নিয়ে চলেছে দূরন্তগতিতে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চিকন রাস্তা। মাঝেমধ্যে হালকা ঝাকুনিতে ডরির হাত ওর নিজের অজান্তেই আমার হাতকে স্পর্শ করছে। এভাবেই আমাদের নিয়ে জিপ পৌঁছালো নাম না–জানা এক পাহাড়ের চূড়ায়। চারিদিকে পাইনগাছের সারি। এরই মধ্যে আমরা দুজন। আমি ডরিকে হঠাৎ করেই বললাম, ‘পাহাড়ের ওপর থেকে সব কিছুই নয়নাভিরাম। তুমি আর আমি পাশাপাশি পৃথিবীতে আর কোনো দিনই এত সুন্দর সময় হয়তো বা আর আসবে না।’

ডরি চুপ করে রইল। কোনো উত্তর না দিয়েই অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল। আমি কিছুই বুঝলাম না।

তবে এতটুকু বুঝলাম যে আমি যত বড় শিকারি হই না কেন, এত সহজে সে আমার কাছে ধরা দেবে না।

পাহাড়ের বিকেলটা সত্যিই অসাধারণ। হঠাৎ সূর্যটার অস্ত যাওয়ার সময় হলো। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সূর্যাস্ত দেখা। জীবনে এরচেয়ে আর হয়তো কোনো সুন্দরতম সময় আছে বলে আমার মনে হয় না।

আমি ডোরাকে জিজ্ঞাসা করলাম ‘তোমার কবিতা তেমন লাগে?’

প্রতি উত্তরে ডোরা বলল, ‘ভালই লাগে।’

তাই আর দেরি না করেই বলা শুরু করলাম নেরুদার কবিতার কিছু লাইন—

‘My heart moves from cold to fire

I love you only because it’s you the one I love.

…

Maybe January light will consume

My heart with it’s Cruel

Ray, stealing my key to true calm.’