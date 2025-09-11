দূর পরবাস

কাঠমান্ডুতে পিএসআই কনফারেন্সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাজমুল হাসান

দূর পরবাস ডেস্ক
২৪-এর জুলাই এবং তার পরবর্তী সময়ের গ্রাফিতিগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনুভূতি এবং দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা চমৎকারভাবে দেখতে পাইছবি : প্রথম আলো

৪৬টি দেশ নিয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে পিএসআই (Psi) আয়োজিত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাজমুল হাসান।

‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]

নাজমুল হাসান শেখ হাসিনার সরকারের ১৬ বছরের দুঃশাসন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ছাত্র–শ্রমিক–জনতার ঐতিহাসিক ভূমিকা, শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, জিহাদের বীরত্বগাথা গল্প, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্যের ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। একই সঙ্গে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ ৪৬টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তি

দূর পরবাস থেকে আরও পড়ুন