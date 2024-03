সূর্য যেন না ডুবে

পশ্চিমা দেশগুলো কী চায়, তাতে আমেরিকার কিছু যায় আসে না, তবে আমেরিকা কী চায়, কী বলে, কী করে পশ্চিমাদের তাতে যায় আসে। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশ্ব চাক বা না চাক তাতে কিছু যায় আসে না, তবে আমেরিকার জনগণ তাঁকে নতুন করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায়—এ বিষয়ে আমেরিকানরা নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। অভাগা ইউরোপ পড়েছে ফান্দে, কী করতে কী করছে, সেটাই এখন ইউরোপিয়ানদের মাথাব্যথা। তারপরও—Today, March 7, 2024, marks a historic moment as Sweden officially joins NATO, fulfilling the promise of 'one for all and all for one'. Congratulations, Sweden, on this significant milestone!

বিশ্বরাজনীতি আজ কুনীতিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালির হাডুডু খেলার মতো হয়েছে, সামনে যেন কেউ না যেতে পারে। ঠিক একই অবস্থা যখন কোনো দেশ সামনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে, তখনই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বাধা। হতে পারে সেই বাধা ন্যাটোসংক্রান্ত, অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করা অথবা হঠাৎ করে হামলা করা। বর্তমান পৃথিবী যেন একটি পরিবারের প্রতিচ্ছবি। একটি পরিবারে যেমন কলহ লেগেই আছে, ঠিক গোটা বিশ্বেও একের পর কলহ লেগেই আছে। আমার ৪০ বছর ইউরোপে বাস। এত বছরে যে সমস্যাগুলো দেখিনি, সেগুলো এখন ক্ষণে ক্ষণে দেখছি। জিনিসের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ক্রাইম বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, সুদ বৃদ্ধি, স্ট্রেস, ডিপ্রেশন, সাইবার ক্রাইম, যুদ্ধসহ শত শত সমস্যার মধ্য দিয়ে পার করছে বর্তমান বিশ্ব—ইউরোপ তার মধ্যে অন্যতম। একদিকে প্রযুক্তির ঢেউ, অন্যদিকে মানুষের বেকারত্ব।