ভাত–কাপড়ের শিক্ষা এবং দেশপ্রেম: ঐতিহ্য বিশ্বাসঘাতক ও ক্ষমতায়ন

স্কুল-কলেজ পেরিয়ে যখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, তখন সেখানেও ঠিক ব্যতিক্রম কিছু দেখলাম না। আমাদের বিভাগে যে দুটি ছেলে যৌথভাবে প্রথম হতো, তারা অন্যদের সাথে ন্যূনতম কুশল বিনিময় পর্যন্ত করত না। তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে আসত এবং নির্দিষ্ট চেয়ারে বসত। ক্লাস শেষ হওয়ার পরে কেউ তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা চোখ শীতল করে একটা বিকৃত হাসি দিত, যেন অচ্ছুত কেউ তাদের সামনে এসেছে! আমি ঠিক গল্পটা এখান থেকেই শুরু করতে চাই, যেটার নাম হচ্ছে এলিটিজম বা অভিজাততন্ত্র। “Eilitism”: Elites emerge as a consequence of layers of hierarchical relationships between small groups that control resources and other groups that cannot control resources (অভিজাততন্ত্র: সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারী ছোট গোষ্ঠী এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এমন অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে স্তরবিন্যাসগত সম্পর্কের একটি ফলাফল হিসেবে অভিজাতদের আবির্ভাব ঘটে (হরিয়ান্তো, ২০১৭)।