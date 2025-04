ভিয়েনা-ভ্রাতিস্লাভার পথে, বন্ধুত্ব ও বৈজ্ঞানিক সংলাপের ভ্রমণ

নাজমুল বলল, ‘দোস্ত শোন, একটা কাজ আছে তোর জন্য। আমরা ফাইজার, অক্সফোর্ড আর KI (Karolinska Institutet is one of Europe’s largest medical universities)-এর মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক গড়তে আগ্রহী। তুই যদি একটু সেতুবন্ধের কাজ করিস…’

আমি হেসে বললাম, ‘তুই সেই আগের মতোই, সুযোগ পেলেই দেশের জন্য কিছু করতেই হবে! ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়। আমাদের তো সব সময়ই এমন স্বপ্ন ছিল, মনে আছে?’

একটি কফি ব্রেকের সুযোগে আমরা নিরিবিলি এক কোণে বসে আলোচনা শুরু করি।

নাজমুল বলল, ‘আমি চাই, বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর সঙ্গে অক্সফোর্ড আর কারোলিনস্কার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর লিংক হোক—রিসার্চ, ট্রেনিং, ইনোভেশন—সবকিছুতেই পার্টনারশিপ দরকার।’

আমি বললাম, ‘তোর মতো আমিও ভাবছি, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার এক রকম তাগিদ কাজ করে…দোস্ত, আমাদের অভিজ্ঞতা আর সংযোগ যদি একত্রিত হয়, তাহলে সত্যিই একটা বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।’

তখনই মনে পড়ে সম্ভবত ২০১৪–১৫ সালে সুইডেনে আসা আমাদের আরেক বাল্যবন্ধু মাহবুবুর রাজ্জাক, অধ্যাপক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), তার কথা। সে এসেছিল KTH–তে (Royal Institute of Technology)। আমি তাকে আমার বড় ভাই মান্নান মৃধা, অধ্যাপক, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, KTH-এর সঙ্গে যুক্ত করে দিই। সেই সংযোগের ফলেই ২০১৬ সালে বুয়েটে চালু হয় বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যা বর্তমানে এক যুগান্তকারী প্রকল্প এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এক গর্বজনক অর্জন।