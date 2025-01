আমি কেন ইসরায়েলবিরোধী

বুঝতেই পারছেন, মিকো সহিহ ইসরায়েলি নয়, বলার কোনো সুযোগই নেই। তা ওনার আপন ভাগনি ১৮ বছর বয়সে এক ফিলিস্তিনি মেয়ের আত্মঘাতী হামলার শিকারে মারা যায়। যেহেতু শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর মস্তিষ্ক তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে, কেন একটি ১৮ বছরের তরুণী আরেকটি ১৮ বছর বয়সী তরুণীর প্রাণের শত্রু হয়ে যাবে? কী ঘটেছে তাঁর সঙ্গে?

এই সাধারণ একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি সামান্য পড়াশোনা করেন। এবং এর ফল হচ্ছে, আজ ইসরায়েল তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। নিজের দেশে তিনি দেশদ্রোহী। কারণ, তিনি এখন বিশ্বব্যাপী বলে বেড়ান, ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র! ওনার লেখা একটি বই পড়তে পারেন, The General’s Son: The Journey of an Israeli in Palestine.

আরেকজন ইসরায়েলির নাম নিতে পারি, ইলান পাপ্পে। তিনি একজন ইতিহাসবিদ, যিনি অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন ইসরায়েলি ইতিহাস নিয়ে পিএইচডি করতে এবং গবেষণা করতে গিয়ে ইসরায়েলের ইতিহাস জেনে ফেলেন। সত্য জেনে ফেললে একজন আদর্শ বিবেকবান মানুষ যা করে, তিনিও সেটিই করলেন। আজ পর্যন্ত তিনি নিজেও ইসরায়েলি হয়েও ইসরায়েলকে ঘৃণা করেন।

যে দুজনের নাম বললাম, ওনারা দুজনই কট্টর জায়নবাদী ইহুদি পরিবারে জন্মে ইসরায়েলেই বেড়ে উঠেছেন, এবং আজও ইহুদি আছেন। তারপরও ওনারা ইসরায়েলকে দেখতে পারেন না।