শিশুশিক্ষা: বাংলাদেশ বনাম সুইডেন

আমাদের প্রতিদিনের সেই কমিটমেন্ট, যা আমাদের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। সুইডেনের মতো মানুষ আমাদের সমাজে প্রয়োজন, যাঁরা পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে দৈনিক শিক্ষার বেস্ট প্র্যাকটিসের সমন্বয় ঘটিয়ে সুশিক্ষার জন্য কাজ করবেন। অরাজকতা, কুশিক্ষা ও দুর্নীতি ধ্বংস হোক, মানবতা এবং দৈনিক শিক্ষার সমন্বয়ে জয় হোক সুশিক্ষার। কারণ, Well and all round education is the global passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.