কানাডার টরন্টোতে এক্সকাভেটর দিয়ে ব্যাংকের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা

মোহাম্মদ সাকিবুর রহমান খান
কানাডা
কানাডার টরন্টোর উত্তর ইটোবিকোতে এক্সকাভেটর ব্যবহার করে ব্যাংকের দেয়াল ভেঙে এটিএম রুমে ঢোকার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা

কানাডার টরন্টোর উত্তর ইটোবিকোতে এক অভিনব ও ভয়াবহ চুরির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার ভোররাতে একটি এক্সকাভেটর ব্যবহার করে ব্যাংকের দেয়াল ভেঙে এটিএম রুমে ঢোকার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। টরন্টো পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার ভোর সোয়া তিনটার দিকে রেক্সডেল বুলেভার্ড ও আইসলিংটন অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি ব্যাংকে ব্রেক-অ্যান্ড-এন্টার চলমান থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যায়, লক্ষ্যবস্তু ছিল একটি কানাডার সিআইবিসির শাখা।

পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা একটি ব্যাকহো (এক্সকাভেটর) ব্যবহার করে ব্যাংকের দেয়াল ভেঙে সরাসরি এটিএম রুমে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে ঘটনাস্থলে কেউ আহত হয়নি।

এত বড় ক্ষয়ক্ষতির পরও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তদন্তকারীরা আরও জানান, দুর্বৃত্তরা ব্যাংক থেকে কোনো অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রী নিতে পেরেছে কি না—তা তারা এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি।

এদিকে ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাসিন্দারা বলছেন, এটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে শহরের একটি ব্যস্ত এলাকায় এভাবে ভারী নির্মাণযন্ত্র ব্যবহার করে ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা করা হলো। এক্সকাভেটরটি কোথা থেকে এসেছে, পুলিশ তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

পুলিশ সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শী ও আশপাশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছে এবং ঘটনার সূত্র খুঁজে বের করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

