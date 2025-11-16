দূর পরবাস

একটি পড়ন্ত বিকেলে অপেক্ষায়

লেখা:
সুবীর কাস্মীর পেরেরা, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

একটি পড়ন্ত বিকেলে নিবু নিবু আলো।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকে মাদকতার স্বাদ,

আধপোড়া সিগারেটের জলন্ত আগুনে

পুড়ে যায় অতীত স্মৃতির বেদনা।

ঝিল থেকে ঘরে ফেরা একদল বুনো হাঁস

ঘর বাঁধার ফের স্বপ্ন দেখে, পত্রহীন বৃক্ষে।

নন্দলাল দত্ত লেনে চা, সিগারেট কিংবা মিষ্টি পান

তপন দা আটকে গেছে নিধন দা’র ফ্লাটে।

এ শহরের নিয়ন আলোয়, মোড়ে মোড়ে প্রতীক্ষা

আশীষ, জুয়েল কিংবা কেনেট এলো ব’লে!

শিউলীর হোস্টেলের তীব্র পারফিউম

উৎপল মাস্টারের কবিতার ছন্দ, মাত্রা, স্তবক।

ক্যামেরা খোকনের ঘোলাটে লেন্সে ধরা পড়ে

কিশোরের সালোয়ার-কামিজের মাপঝোখ,

শেখর হাসে পানের পিক ফেলে।

পড়ন্ত বিকেল আসে, আলোকিত লায়ন শপিং

সঞ্চয়ের ডেঙ্গু নিধন প্রকল্প, বিনয় দা’র একাকিত্ব

কোথায় যেন আটকে গেছে ক্যালেন্ডারের পাতায়

বয়েস বড় অসহায় সময়ের কাছে।

ফার্মগেট,

না হয় অপেক্ষা কর, পড়ন্ত বিকেলের।

