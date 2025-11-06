কানাডার নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা শিগগিরই, ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান কী
কানাডা সরকার নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ করতে যাচ্ছে নতুন ‘ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান ২০২৬–২৮’। এই পরিকল্পনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে আগামী তিন বছরে কতজন নতুন অভিবাসীকে কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হবে।
কী এই ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান
প্রতিবছর কানাডা সরকার তিন বছরের জন্য একটি অভিবাসন লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এতে বলা থাকে, কোন ক্যাটাগরিতে—যেমন দক্ষ কর্মী, পরিবার পুনর্মিলন, শরণার্থী বা মানবিক ভিত্তিতে কতজনকে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে।
পরিবর্তন আসছে কোথায়
বিশ্লেষকদের ধারণা, এবারের পরিকল্পনায় অভিবাসনের সংখ্যা সামান্য নিয়ন্ত্রণ বা সামঞ্জস্য করা হতে পারে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে বেকারত্বের হার বেড়েছে এবং বাসস্থান সংকট তীব্র হয়েছে। ফলে সরকার অভিবাসনের হার কিছুটা স্থিতিশীল রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে একই সঙ্গে সরকার প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নির্মাণ খাতে দক্ষ কর্মী আকর্ষণে বিশেষ ক্যাটাগরি সম্প্রসারণের দিকেও নজর দিতে পারে। এই খাতগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মীর সংকট রয়েছে।
অর্থনীতি ও অস্থায়ী কর্মী ইস্যু
বর্তমানে কানাডায় প্রতিবছর চার লাখের বেশি নতুন স্থায়ী বাসিন্দা (পিআর) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিপুলসংখ্যক অস্থায়ী কর্মী ও আন্তর্জাতিক ছাত্র যোগ হওয়ায় চাপ পড়ছে আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়। ফলে অস্থায়ী অভিবাসনের সংখ্যা সীমিত করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। ইমিগ্রেশন মন্ত্রী লেনা দিয়াব এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে সরকারি সূত্র বলছে, নতুন পরিকল্পনায় সরকার অর্থনীতি ও জনসেবার ভারসাম্য রক্ষা করে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করবে।