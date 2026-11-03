সিডনিতে বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

সিডনিতে বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা
সিডনির বিংগারাবি পার্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
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বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিডনির ব্ল্যাকটাউন এলাকায় বসবাসরত বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাচের প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যোগ দেন। দিনব্যাপী স্মৃতিচারণা, আড্ডা ও খেলাধুলার পাশাপাশি খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এ আয়োজন শেষ হয়।