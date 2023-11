ওয়াশিংটনে ফ্রিডম প্লাজায় লাখো কণ্ঠের প্রতিধ্বনি—‘গাজায় যুদ্ধবিরতি চাই’

আমার সাক্ষাৎকারের শেষে রিপোর্টার ভদ্রলোক আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: Can I ask you a challenging question?

আমি বললাম: Sure.

তিনি বললেন: Are you worried about only the death of the children of Gaza? Are you not concerned about the death of children on their side in Israel?

উত্তরে আমি বললাম: Yes, I am. I am concerned and condemn any death of children anywhere in the world like this. This is our responsibility to make this world safe for our children. You must be a father and you will agree with me.

রিপোর্টার বললেন: You are right doc. Thanks.