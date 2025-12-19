নিউইয়র্কে বাংলাদেশি শিল্পীদের প্রদর্শনী

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি শিল্পীদের প্রদর্শনী
বিশ্বের কয়েকটি দেশের শিল্পীদের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের শিল্পীদের চিত্রকলা ও ফটোগ্রাফি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে চলছে আন্তর্জাতিক গ্রুপ প্রদর্শনী। নিউইয়র্কের দ্য হারলেম রেনেসাঁ গ্যালারিতে এটি আয়োজন করেছে নোরা গ্লোবাল মিডিয়া। ১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে এ প্রদর্শনী, ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। কোনো প্রবেশমূল্য ছাড়াই প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত প্রদর্শনী দেখতে পারছেন দর্শনার্থীরা।
নোরা গ্লোবাল মিডিয়া থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ক্যানভাস ২০২৫ নামের এ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা ও ফটোগ্রাফি। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শিল্পধারা ও ব্যক্তিগত গল্পের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যাবে, যা দর্শকদের আধুনিক শিল্পকর্মের বৈচিত্র্যময় ও অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কাজের মধ্যে রয়েছে জলরং, অ্যাক্রিলিক, মিশ্র মাধ্যম, সায়ানোটাইপ প্রিন্ট এবং কালি কম্পোজিশন।
নোরা গ্লোবাল মিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাজু মহাজন বলেন, এ ধরনের একটি প্রদর্শনী আয়োজনের ভাবনা অনেক আগে থেকেই ছিল।
শিল্পী কনক আদিত্য বলেন, ভ্রমণ করতে এবং প্রকৃতিকে তার বিভিন্ন আকারে দেখতে ভালোবাসি। প্রতিটি গাছ, পাহাড় বা হ্রদ আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং আমি সেগুলোকে মিলিয়ে একটি নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করি। আমি সেগুলো আঁকি, যাতে আমার ভ্রমণের স্মৃতি জীবন্ত থাকে। সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিয়েই আমার প্রদর্শনী ফ্লো অ্যান্ড ফ্লোরা।
প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া শিল্পীদের মধ্যে আছেন সুনীল শুক্লা, ইশরাত জাহান, কনক আদিত্য, মো. রবিউল ইসলাম, মামুন হোসেন, চন্দন রায় চৌধুরী, মহিউদ্দিন কাউসার, মো. জাহিদ হোসেন, জারিন বোস, উপমা দাস ট্রিনা, রেশ রহমান, নরগিস পুন্ম, জলি আহমেদ, মেহেদী হাসান, জমরিনা হক।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
দ্য হারলেম রেনেসাঁ গ্যালারি হলো নোরা গ্লোবাল মিডিয়ার একটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, যা বিশ্বব্যাপী শিল্পকর্মের উৎকর্ষতা প্রচার করে। কিউরেটেড প্রদর্শনী এবং সহযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যালারিটি বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার এবং আন্তসাংস্কৃতিক শিল্পবিনিময় সম্প্রসারণের কাজ করে।
বিজ্ঞপ্তি