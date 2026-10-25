সিডনিতে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্যাপিত
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপিত হয়েছে। ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর সেন্ট মেরিস মেমোরিয়াল হলে তিন দিনব্যাপী পূজার আয়োজন করে দর্পণ কালচারাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন।
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শারদীয় এ উৎসবে বোধন, পুষ্পাঞ্জলি, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে পেনরিথ কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র হলি ম্যাকলিন এবং অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রতিনিধি ক্যারেন করিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। বিজয়া দশমীতে অঞ্জলি, ঐতিহ্যবাহী সিঁদুর খেলা ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে আয়োজন সম্পন্ন হয়।
এ সময় সিডনির আরও বেশ কয়েকটি স্থানে অত্যন্ত মর্যাদা ও ধর্মীয় মর্যাদায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রতিটি মণ্ডপেই ছিল উৎসবের আমেজ।