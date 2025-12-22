প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলায় সিডনিতে প্রবাসী সাংবাদিকদের প্রতিবাদ

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলায় সিডনিতে প্রবাসী সাংবাদিকদের প্রতিবাদ
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে বর্বরোচিত হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সিডনিতে সভা করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিকেরা। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় সিডনির লাকেম্বার একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এই প্রতিবাদ সভায় প্রবাসী সাংবাদিক ও লেখক সমাজ এই নজিরবিহীন সহিংসতাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর একটি ‘কালো অধ্যায়’ হিসেবে অভিহিত করেন।
অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মাদ আবদুল মতিন। ফয়সাল আহমেদ ও আকিদুল ইসলামের যৌথ সঞ্চালনায় সভায় প্রবাসী সাংবাদিক নেতারা বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, সংবাদপত্রের অফিসে লুটপাট ও সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক হামলা দেশজুড়ে ভীতি সৃষ্টির এক সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা। একই সঙ্গে ছায়ানট ও উদীচীর মতো ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে আঘাত হানার ঘটনাকে তারা মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতির ওপর চরমপন্থী আক্রমণ বলে বর্ণনা করেন।
প্রতিবাদ সভা থেকে শরীফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং গণমাধ্যমে হামলার প্রতিটি ঘটনার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করা হয়। দেশের এ সংকটকালীন মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন উপস্থিত বক্তারা।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]