সিডনিতে ত্রিনয়ণীর আয়োজনে দুর্গোৎসবের বর্ণিল আয়োজন

সিডনিতে ত্রিনয়ণীর আয়োজনে দুর্গোৎসবের বর্ণিল আয়োজন
সিডনিতে ত্রিনয়ণী-র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী সার্বজনীন দুর্গাপূজা। প্রতিবছরের মতো এবারও চেরীব্রুক কমিউনিটি অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত এই উৎসবে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি উপস্থিত হয়ে মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তোলেন আনন্দ-উৎসবে।
গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল থেকে শুরু হয়ে শনিবার রাত পর্যন্ত চলা এ পূজা উৎসবজুড়ে ছিল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উচ্ছ্বাস। প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় পূজা-অর্চনা ও প্রসাদ বিতরণ। আর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে নাচ-গান, আরতি, ঢাকের বাদ্য ও আলোকসজ্জার ঝলকানি।
সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন সিডনির জনপ্রিয় শিল্পী তমাল চক্রবর্তী, অদিতি জানভেজা, অমিত আনন্দ, ব্যান্ড ‘জলফড়িং’-এর নাসিম কামাল শিপলু, সাঈদ পারভেজ ও অনিন্দিতা ঐশী। এছাড়া নৃত্য পরিবেশন করেন টুকংকেল জেনা, দিবিয়া, হার্ষিতা জয়প্রকাশসহ আরও অনেকে। ত্রিনয়ণী পরিবারের সদস্য ও শিশুশিল্পীদের পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
এবারের মণ্ডপ সজ্জায় ছিল “প্রত্যাশা’স ওয়ার্ল্ড”-এর নান্দনিক ছোঁয়া, আর আলোকসজ্জা ও লেজার শোতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন রাজীবুল চৌধুরী ও মনিরুল ইসলাম শোভন। রঙিন আলো, সংগীত আর উৎসবমুখর আয়োজন দর্শকদের মুগ্ধ করে।
উৎসবে আগত প্রবাসীরা পূজার প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা ও আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। অতিথিদের ভাষ্যে, “ত্রিনয়ণী”-র আয়োজিত এ পূজায় এসে তারা যেন স্বদেশের পূজার আনন্দ ফিরে পেয়েছেন।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে চিকিৎসক সত্যজিৎ দত্ত, চিকিৎসক রাজীব দাশ, দেবাশীষ চৌধুরী, রোহান লালা, ঊত্তম বসাক, সুদীপ সাহা, প্রীতম চৌধুরী, চিকিৎসক সুনন্দন বিশ্বাস, সুমন রায়, অঞ্জন সরকার, নন্দন মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ দাশ, চিকিৎসক তাপস, অভিজিৎ মুখার্জি ও রাজ সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।
"ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" — এই চেতনাকে ধারণ করেই ত্রিনয়ণী পরিবার আগামীতেও আরও বৃহৎ পরিসরে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।