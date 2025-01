জেমস জয়েসের ‘অ্যারাবি’: এক বিমূর্ত যাপনের উপাখ্যান

বড় হয়ে ওঠার সময় আমরা জীবনের এমন এক পর্যায় দিয়ে নিশ্চিতভাবে গিয়েছি, যেখানে আকুলভাবে কাউকে উৎসর্গ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভালো লাগা তখনো সমর্পণের নয়, বন্ধুবৎসলতার মোড়কে মুড়িয়ে রেখেছে আমাদের দিন থেকে প্রতিদিন। বিদেশ হলেও তাই অনুভূতিটুকুর যাপনে সমান আর্তি। ১৮ ছুঁই ছুঁই এই যুবকেরও তাই এই নামহীন যুবতীর সঙ্গে অসীম আত্মীয়তা, পারস্পরিক না হলেও তার জীবনের অনেকটা আকর বোধ হয় এই মেয়ের কাছে।

‘রবীন্দ্রনাথেরও কাছে ভালোবাসা তিন শব্দের যোগে: তুমি আমি আর গান–তোমার আমার বিরহের অন্তরালে কেবলই তার সেতু বেঁধে যায় যে–গান, প্রেমের নয় শুধু, ভালোবাসার গান।’ —শঙ্খ ঘোষ, ‘এ আমির আবরণ’

তাই দিনের পর দিন দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি অবসরে খুঁজে পাওয়া যায় মেয়েটিকে। অবলীলায় ভেসে যাওয়া আবেগের জোয়ারে, অমোঘ প্রত্যাশায় কাটিয়ে ফেলা গোধূলি বিকেলগুলো। আচ্ছা, বয়ঃসন্ধির শিকার সেই বিদেশি ছেলেটি তো কখনো বোঝেনি শরীরের দাবি, তবে কী করে বুঝল যে শরীরের বাস্তব কুহককে ভেতরে রেখে প্রেমের সত্যকে মর্যাদা দিলে তবেই বোধ হয় পড়শীর সন্ধান পাওয়া যায়?

‘Love is not a feeling; it is an existential question. They say we as a people are doomed to be able to love, to be able to let our hearts be that Atlas holding up the celestial sphere, with no choice but to yield the burden. They say Atlas was cursed. ’