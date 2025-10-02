নিউক্যাসলে বাংলাদেশি কমিউনিটির নতুন কমিটি
অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসেল বাংলাদেশি কমিউনিটির নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। গত রোববার ফ্লেচার কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী দুই বছরের জন্য এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে সাইফুল হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আশিক মোহাম্মদ শিমুল নির্বাচিত হয়েছেন।
মো. আবদুল কাদের ও মনিরুল হক পাভেলের পরিচালনায় নির্বাচনপ্রক্রিয়া শেষে ১৭ সদস্যের প্যানেলটি অনুমোদিত হয়। কমিটির অন্যদের মধ্যে সহসভাপতি হিসেবে মাহমুদ হাসান ও সেঁজুতি খান তিথি, সহসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তানভী নেওয়াজ, কোষাধ্যক্ষ মামুন-অর-রশিদ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে মনিরুজ্জামান মাসুদ দায়িত্ব পেয়েছেন।
এ ছাড়া কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাজমা জামান রুমা, মনিরুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন সরওয়ার সোহাগ, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মোমিনুল হক জিয়া, সাবিহা মতিন বিপাশা, তোফায়েল হোসেন, রিয়াজুল হাসান মিল্টন, আরিফ আহমেদ এবং আলি নূর মোহাম্মদ আকিব।