দূর পরবাস

মৃত আওরঙ্গজেব

লেখা:
শরীফুল আলম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
সম্রাট আওরঙ্গজেব

যত কিছু অর্জন
ওখানে বর্জন
কেউ নয় কারও জন্য,
তিক্ত–বিরক্ত আমি
তবুও হই ধন্য,
কত মন্দ
চলছে দ্বন্দ
তবে কি আমি নগণ্য?
কত বঞ্চনা
তবুও করি তার বন্দনা
আমি নই পণ্য,
তুমি চতুর
তুমি শিকারি
মনে রেখো, আমি নই ভিখারি,
এখানে–ওখানে কত কানাকানি
সবই কি সত্য কাহিনি?
আমার অহংকার
আমার প্রেম, অপ্রেম কবিতা
তবুও তোমার নীরবতা,
সময় কভু যায় না ভুলে
শোধ নেয় সুদে–মূলে,
লোকে কত কাহিনি কয়
আমি বলি, ভুলবার নয়
পিরিতির কত সুখে পড়ি
সুখ কি ধরে রাখতে পারি?
পানসির কত যন্ত্রণা
উৎসুক যমুনা,
কত কথা মরে যায় প্রতিদিন
কল্পনাবিহীন
নৃতত্ত্ব কথা
তবে কি সকলই আমার ব্যথা?
মিহি শীতের রাতে
আওরঙ্গজেব মতো
পড়ে রই এককাঁথে

*লেখক: শরীফুল আলম, বোর্ড মেম্বার, পিভিসি কন্টেইনার করপোরেশন ইএসএ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

