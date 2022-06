বাহরাইনে বাংলাদেশ নিয়ে আলোকচিত্রী প্রদর্শনী

বাহরাইনের মানামাতে বাংলাদেশ দূতাবাস ‘Glimpses of Bangladesh’ শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। গত বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা আটটায় সেফ মল–এ সাত দিনের এ প্রর্দশনীর সমাপ্তি উপলক্ষে ‘Colours of the East’ আর্ট গ্যালারির সহযোগিতায় দূতাবাস সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ অনুষ্ঠানে বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বিদেশি কূটনীতিক, বাহরাইনের সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, লেখক, ট্যুর অপারেটরস, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বাংলাদেশ স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এবং বাহরাইনে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীসহ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।