মানবাধিকার লঙ্ঘন, নিপীড়ন এবং লুটতরাজের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে আজকের আধুনিক ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ভিত্তি। ব্রিটেনের আজকের এই পাথুরে অর্থনীতি গড়ে উঠেছে আফ্রিকান দাসদের রক্ত ও শ্রমের ওপর। তবে আগামী সপ্তাহে (২৫-২৬ অক্টোবর) সামোয়ায় অনুষ্ঠেয় কমনওয়েলথ সম্মেলনে দাসপ্রথায় ব্রিটেনের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়ার বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট। ব্রিটেনের বর্তমান লেবার সরকার দাসপ্রথার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের অফিশিয়াল মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, স্টারমার সম্মেলনে উপস্থিত থেকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যৌথ চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন। অথচ এমন এক ঐতিহাসিক সত্যিকে অস্বীকার করে ক্ষমা না চাওয়ার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ হলো, ব্রিটেন তাদের নৈতিক দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের এই পদক্ষেপ উপনিবেশের শিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবস্থানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করবে। যুক্তরাজ্য দেশটির অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য দেশ থেকে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি রয়েছে। বিখ্যাত কবি উইলিয়াম কুপার, যিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘The Negro's Complaint’-এ উল্লেখ করেছিলেন:

“Why, why, is this difference made,

If God and nature made us all?

Is it lawful to enslave the free,

And trample freedom into dust?”