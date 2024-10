বাংলাদেশের সামনে তৃতীয় ঐতিহাসিক সুযোগ

স্বাধীনতা লাভের পর প্রধান তিন রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করেছে—আওয়ামী লীগ ২৪ বছর, বিএনপি ১৫ বছর, জাতীয় পার্টি ৯ বছর। কিন্তু তারা দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতাবদলের কোনো টেকসই ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেনি। তিনটি দলেরই রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতি খুবই কাছাকাছি। সামন্তপ্রথার মতো তিন পরিবার চালিয়েছে তিনটি দল—এরা মূলত এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। আওয়ামী লীগে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পরে শেখ হাসিনা; বিএনপিতে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া; জাতীয় পার্টিতে এরশাদ, রওশন এরশাদ ও জি এম কাদের। এসব দলে গণতন্ত্রের চেয়ে পার্টির প্রধানের চিন্তাভাবনা দলের চিন্তাভাবনা, তাঁর সিদ্ধান্তই দলের সিদ্ধান্ত। স্বৈরাচারের বীজ এসব পার্টি ধারণ করে থাকে তাদের চিন্তায়, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে গণতন্ত্র নেই। দলে গণতন্ত্র ছাড়া দেশে কীভাবে তাঁরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন? এটি খুবই স্বাভাবিক যে এ তিনটি পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল, তাদের অধীন অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত মাত্র চারটি নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে ধরা হয়, যার সব কটি অনুষ্ঠিত হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের শাসনপ্রক্রিয়ায়ও মিল রয়েছে। তাদের দেশ শাসনের হাতিয়ার হলো এক চতুষ্টয় শক্তি: রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী ও সামরিক বাহিনী। এ জোট দিয়ে তাঁরা দেশ শাসন করে এসেছেন, জনগণের মতামত এখানে গৌণ। ক্ষমতায় টিকে থাকতে এ চতুষ্টয় সদস্যকে দিতে হয় হালুয়া-রুটির ভাগ, তবে তাতে বঞ্চিত হয় জনগণ। তাঁদের শাসনে জনগণ যেন সার্কাসের দর্শক, আর পার্লামেন্ট যেন রাবার স্ট্যাম্প। দেশ ও জনগণকে বড় দুটি দল উপহার দিয়েছিল দুটি রাজনৈতিক জাদুবাস্তবতা: হাওয়া ভবন ও আয়নাঘর। তারা দেশের জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করালেন, অথচ তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনেক ওপরে, কারণ দুজনেই দুটি জাতীয় ট্র্যাজেডির করুণ শিকার হয়ে প্রয়াত। আমাদের জাতির গৌরবময় ইতিহাসে এ দুজন মহান নেতা মর্যাদার আসনে আসীন আছেন, থাকবেন।

২০২৪–এর ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান–পরবর্তী নতুন ব্যবস্থায় এসব ব্যর্থ দল—আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি জনগণের কাছে কী প্রত্যাশা নিয়ে যাবে? তারা কি আত্মসমালোচনা করেছে বা করবে? জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছে? নতুন দিনের নতুন চিন্তা আনতে পেরেছে? আইস্টাইন বলেছেন: ‘We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them.’ এ দলগুলো শুধু তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার পরিবর্তন করেই যে সমস্যাগুলো তারা তৈরি করেছিল হয়তো তার সমাধান খুঁজে পাবে।