একজন ডালাসবাসীর চোখে নিউইয়র্ক নগরী

ইতালীয় খাবার আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। ইতালীয় পোশাক আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক। কাজেই ওখানে গেলে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায়।

ফুটপাত দখল করে (একমাত্র নিউইয়র্কেই বোধ হয় ‘ফুটপাত দখল’ সম্ভব) অথেনটিক আর রেস্টুরেন্টের চেয়ার–টেবিল পাতা থাকে। সুন্দরী ইতালীয় মেয়েরা কাস্টমার ধরার চেষ্টায় থাকে। সুপুরুষ ওয়েটারদের গডফাদার ছাঁটের চুল, পরিপাটি–মার্জিত সাজ, মনে হবে মাইকেল কর্লিওনি নিজে এসেছেন আপনাকে ফুড সার্ভ করতে। আর খাবার? বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘নিউইয়র্ক স্টাইল পিৎজা’, ‘নিউইয়র্ক স্ট্রিপ স্টেক’ এগুলো গোটা আমেরিকাতেই বিখ্যাত।

চায়না টাউনের চেয়ে এই এলাকার সুবিধা হচ্ছে এরা মোটামুটি হলেও ইংলিশে কথা চালিয়ে যেতে পারবে। যদিও এদের স্থূল রসিকতা না–ও বুঝতে পারেন। যেমন এক দোকানের সামনে লেখা ‘if you're not an italian and taking my parking place, I'll make sure to break your **ing face."

পড়েই আপনি মনে করবেন ‘শালা’ দোকানদার নিশ্চয়ই মহা রেসিস্ট!