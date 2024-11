নভেম্বরের ইতিকথা

গত সাত বছর নিজেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই এই মাসে মানুষ খুব একা হয়ে যান, অনেকটা ঘরবন্দী হয়ে পরে, তাঁরা কিছুটা আশায় থাকেন, আসছে ক্রিসমাস নতুন এক আনন্দ, নতুন এক উৎসব তাঁদের সামনে।

বিশ্বের বুকে চলছে এক যুদ্ধ। প্রতিদিন নিহিত হচ্ছে তাজা প্রাণ। আমরা কেউই যুদ্ধ চাই নাই। একটি ফিলিস্তিনির শিশুর যেমন বাঁচার অধিকার রয়েছে তেমনি একজন ইসরায়েলের শিশুর বাঁচার অধিকার রয়েছে।

আমরাও আশায় বুকবেঁধে আছি, এক মাস পড়েই নতুন একটি বছর আসবে।

সেই বছরটি হবে পৃথিবীর জন্য যুদ্ধবিহীন সুখময়, আনন্দময় এক শান্তির পৃথিবী।

পরিশেষে, Gans N Roses-এর বিখ্যাত গান ‘November Rain’–এর কথাগুলো মনে পড়ছে,

When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darling when I hold you

Don't you know I feel the same?

Nothing lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

আসলেই কোনো কিছু চিরকাল স্থায়ী হয়ে থাকে না, একসময় সব কিছুই বদলে যায়, যেতে হয়।