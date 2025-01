বড় হওয়া ভালো, ভালো হওয়া তার চেয়ে বড়

আপাতদৃষ্টে সমাজে ‘বড়’ হয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পান, তাঁরা আবার দুই ধরনের। এক জাতের ‘বড়লোক’ আছেন, যাঁরা ‘বড়’ হতে গিয়ে অসৎ কিংবা অনৈতিক পথের ধারেকাছে যান না। সৎ পথে থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা করেন এবং সফলও হন। তাঁরা তাঁদের বড়লোকি যেখানে–সেখানে জাহির করতে চান না। করেনও না। মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করেন না। অহংকার তাঁদের চরিত্রে নেই। সমাজের দুর্বল ও গরিব মানুষের প্রতি তাঁদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সব সময় আন্তরিক ও সচেষ্ট থাকেন। ধর্ম-কর্মও পালন করেন। এ–জাতীয় বড়লোকদের বেলা কেউ বলতেই পারেন, বড় হওয়া ভালো। কিন্তু এ রকম ‘বড়লোক’ সমাজে কয়েকজনই–বা পাওয়া যায়। থাকলেও হাতে গোনা এবং তাঁরা সহজে ধরাও দেন না। এই লাজুক লুকিয়ে থাকা লোকগুলো আমাদের গর্ব। সমাজের অমূল্য সম্পদ। তাঁরা এতই প্রচারবিমুখ, তাঁদের সহজে শনাক্ত করা যায় না। এমন মহৎ ব্যক্তিদের মূল্যায়নই–বা করব কীভাবে?

এবার আসা যাক, নকল বড়লোকদের কথায়। তাঁরা আজকাল সংখ্যায় অনেক। চোখ মেললেই আশপাশে তাঁদের চলতে ও ফিরতে দেখা যায়। তাঁরা ধান্দাবাজ, চালাক ও অতি চালাক। আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে, ক্ষমতা বলয়ের কাছাকাছি থেকে, সব ধরনের সাহায্যে নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে, চাতুর্যের সঙ্গে তাঁরা আপন আপন স্বার্থ আদায় করতে ওস্তাদ। তাঁরা সব কাজ সাবধানতার সঙ্গে ও সুকৌশলে নিপুণভাবে সমাধান করেন। তাঁদের কোনোভাবেই ধরাছোঁয়া যায় না। তাঁরা দুর্নীতিবাজ, চতুর, সাহসীও বটে। আর এসব বদ গুণের কারণেই তাঁরা ‘বড়’ হতে পারেন। তর তর করে বিশাল বড় হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিদ্যাশিক্ষা থাকতে পারে, আবার না–ও থাকতে পারে। তবে তাঁদের অর্থবিত্তের কোনো কমতি থাকে না, থাকে না ক্ষমতারও। তাঁদের বেলায় যে কথাটি ষোলো আনা সত্য, তা হলো, ‘Behind every opportunity, there is a crime’ এমন বড়লোকদের কি কেউ ‘ভালো ’বলতে পারেন? আলবৎ না। তাহলে দেখা যায়, ‘বড় হওয়া ভালো’ এ কথার সঠিক মূল্যায়ন করার আগে জানতে হবে, কে কীভাবে ‘বড়’ হয়েছেন। তিনি বড়লোকির প্রচার ও প্রসার করেন কি না। করলে কীভাবে? তাই সহজেই আমরা এই উপসংহার টানতে পারি, ‘বড় হওয়া ভালো’ কথাটি কারও কারও জন্য প্রযোজ্য হলেও এটা সর্বজনীনভাবে সঠিক নয়।