মানবিক সহায়তায় ‘আমার আগে আমরা’ সংগঠনের উদ্যোগে কম্বল উপহার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
শীতার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে ‘আমার আগে আমরা’ সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি যশোরে মানবিক সহায়তায় কম্বল উপহার কর্মসূচি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘ব্যক্তির আগে সমাজ, স্বার্থের আগে মানবতা’—এই মানবিক স্লোগান সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. এজাজ হোসেন খানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যসচিব মোহাম্মদ নূর, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী জাকারিয়া ও এস এম মনজুরুল হক সুমন, সদস্য মো. রাশেদুল ইসলাম জনি, মো. শাহীনসহ সংগঠনের অন্য নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজের অবহেলিত, শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। ‘আমার আগে আমরা’ সংগঠন ভবিষ্যতেও মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং একটি মানবিক, সহমর্মী ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।
স্থানীয় এলাকাবাসী এ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ ধরনের মানবিক কর্মসূচি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে ও মানুষের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।
