সুন্দরবনকথন

‘Too much crowd & to much noise’ সুন্দরবনে এসে কেমন লাগছে জানতে চাইলে প্রতিবেদকের কাছে এমন মন্তব্যই করলেন ফ্রান্স থেকে আসা কেরি দম্পতি। স্থানীয় পর্যটকদের অসচেতনতার জন্য বিদেশিদের কাছে সুন্দরবনের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে এভাবেই। সুন্দরবনের কটকা সৈকতে দেখা গেল স্থানীয় পর্যটকেরা লঞ্চ ভাড়া করে এসে পিকনিক করছে। লঞ্চের মাইকে চড়া আওয়াজে বাজানো হচ্ছে গান। কিছুক্ষণ পরে বন বিভাগের নিরাপত্তারক্ষীরা এলে গান বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেখা গেল, লঞ্চের অনেকেই চিপসের প্যাকেট, সিগারেটের বাঁট ইত্যাদি পানিতে ফেলছে, যদিও কোনো ধরনের ময়লা-আবর্জনা বনে এবং পানিতে ফেলা নিষিদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশি–বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে তাদের দর্শনীয় স্থানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। কারণ, বিদেশি পর্যটকেরা নিজেদের পয়সা খরচ করে নোংরা জিনিস দেখতে যাবে না। অবশ্য দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করা হচ্ছে সচেতনতা বাড়ানোর। সরকারের একার পক্ষে পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় এরই মধ্যে বন বিভাগ একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায়। সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে বন বিভাগের দায়িত্ব, ভ্রমণের নির্ধারিত রুট, ভ্রমণকারী পর্যটকদের করণীয়, ট্যুর অপারেটরদের দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।