এক দশকের গৌরবগাথা: বাংলাদেশের জার্মানি ফুটবল পরিবার
দিনটি ছিল ১৩ আগস্ট ২০১৫।
আজ থেকে ১০ বছর আগে কিছু স্বপ্নবাজ তরুণ জার্মানি ফুটবলপ্রেমী মিলে জন্ম দিয়েছিল এক অনন্য ফ্যান গ্রুপের—Germany Football Die Hard Fans of Bangladesh। এটি প্রথাগত কোনো ফ্যান গ্রুপ ছিল না; বরং ভিন্নধর্মী এক পরিবার, যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের আনাচকানাচে ছড়িয়ে থাকা জার্মান ফুটবলপ্রেমীদের একত্র করা।
এই দীর্ঘ এক দশকে আমরা একসঙ্গে হাসি ভাগ করেছি, কান্না মুছেছি, জয় উদ্যাপন করেছি আর হার থেকে শিখেছি। বিশ্বকাপের উত্তেজনা, ইউরোর রোমাঞ্চ কিংবা প্রীতি ম্যাচের প্রতিটি গোল—সবই আমরা একসঙ্গে অনুভব করেছি। উদ্যাপন করেছি প্রিয় কোনো খেলোয়াড়ের বিশেষ উল্লাস। আবার কোনো খেলোয়াড়ের বিদায়ে আমরা অশ্রুসিক্ত হয়েছি, ইনজুরিতে বেদনার্ত হয়েছি, প্রিয় কোনো খেলোয়াড়কে মাঠে না পেয়ে হতাশ হয়েছি। তবে কোনো কিছুই জার্মান ফুটবলের ওপর আমাদের ভালোবাসা একবিন্দুও কমাতে পারেনি।
আমাদের ফ্যান গ্রুপের জন্মের ঠিক এক বছর আগে, ২০১৪ সালে। আমরা গর্বের সঙ্গে জার্মানিকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি। তার পরবর্তী দুটি বিশ্বকাপে (২০১৮ ও ২০২২) গ্রুপ পর্ব থেকেই প্রিয় জার্মানিকে বিদায় নিতে হলেও ভালোবাসা কমেনি একটুও। জার্মানির উত্থান-পতন আমরা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও দেখেছি। আমরা এই প্রজন্ম জার্মান ফুটবলের সোনালি সময় যেমন দেখেছি, তেমনি নক্ষত্র পতনের বেদনাও অনুভব করেছি। তবুও বাংলাদেশে জার্মান–ভক্তের সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে।
আজ আমাদের এই ফেসবুক ফ্যান গ্রুপে সদস্যসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ২৩ হাজার। বাংলাদেশে আছে আরও প্রায় ডজনখানেক জার্মানি ফ্যান গ্রুপ। যে দেশে লাতিন আমেরিকার দুই দলের আধিপত্য রীতি হয়ে গেছে, সেখানে ইউরোপের এক দলের হয়ে এত মানুষের সমর্থন নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর এক ভালোবাসার গল্প। শুধু তা–ই নয়, বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষাভাষীদের, বিশেষ করে ভারতীয় বাঙালিদের কাছেও আমাদের গ্রুপটি ব্যাপক জনপ্রিয়। এ ছাড়া বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি ও বাঙালিদের কাছেও আমাদের গ্রুপটির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, শুধু জার্মানি নয়, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ফুটবলের ভক্তের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আমরা তারই প্রমাণ।
এটি শুধু একটি ফেসবুক গ্রুপ নয়, এটি আমাদের পরিবার। যেখানে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা আর জার্মান ফুটবলের প্রতি অটুট সমর্থন আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। এই দীর্ঘ যাত্রায় যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন প্রতিটি সদস্যের প্রতি রইল হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা।
আগামী দিনগুলোতেও আমরা সবাই মিলে জার্মান ফুটবলের পতাকা উঁচু রাখব, আর প্রতিটি ম্যাচে একসঙ্গে গর্জে উঠব—
‘Deutschland! Deutschland!’
‘Best Never Rest’
শুভ দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমাদের প্রিয় পরিবারকে!