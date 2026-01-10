শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ, কেন এক ধাপে পরীক্ষা

আয়োজন

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ, কেন এক ধাপে পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ছিল গতকাল শুক্রবার। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ আসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের নানা খবর ছড়িয়ে পড়া ও জালিয়াতির ঘটনায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সারা দেশে শতাধিক জালিয়াতি চক্রের সদস্য ও অসাধু পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। সব দিক নির্মোহভাবে বিবেচনা করলে এটা বললে অত্যুক্তি হবে না, এবারের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস জুলাই অভ্যুত্থান–পরবর্তী বাংলাদেশে সরকারি নিয়োগব্যবস্থার অন্যতম নেতিবাচক অধ্যায়।

১৪ হাজারের বেশি পদের বিশাল এই নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের ঘটনা এ দেশের লাখো বেকার তরুণের স্বপ্নকে নির্মমভাবে চূর্ণ করেছে। যাদের কাছে এই পরীক্ষা ছিল জীবনের মোড় ঘোরানোর একমাত্র সুযোগ, তাদের কাছে এটি এখন রাষ্ট্রীয় অবহেলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়, তখন মেধা, শ্রম ও সততার কোনো মূল্য থাকে না।

জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং স্বৈরাচার পতনের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী তরুণেরা। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাঁরা একটি ন্যায্য, দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এসে সেই তরুণ সমাজই আজ সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। রাষ্ট্র সংস্কারের বড় বড় বুলি শোনা গেলেও বেকার সমাজের দুর্দশা লাঘবে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর বা দৃশ্যমান উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

এ ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে, বিদ্যমান নিয়োগব্যবস্থা পুরোপুরি পচে গেছে। নিয়োগপদ্ধতির আমূল সংস্কার না করে একের পর এক পরীক্ষা আয়োজন মানেই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে নির্মম তামাশা করা। প্রশ্ন থেকে শুরু করে পরীক্ষাকেন্দ্র, সবখানেই দুর্নীতির জাল এতটাই বিস্তৃত যে সাধারণ মেধাবীদের জন্য সেখানে জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঘটনায় প্রশ্ন উঠতেই পারে, এত তাড়াহুড়া করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল? যেখানে প্রতিবছর তিন ধাপে সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষার আয়োজন করা হতো, সেখানে এবার কেন এক ধাপে পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির সুযোগ করে দেওয়া হলো? এই তাড়াহুড়ার পেছনে কারা লাভবান হলো, সেই প্রশ্নের জবাব কি কেউ দেবে?

একটি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস, ডিভাইস পার্টি, প্রক্সি পরীক্ষার্থী, শিক্ষকদের অনৈতিক সহযোগিতা ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব এত সহজে কাজ করতে পারে, তাহলে সেই দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে কথা বলা কি নিছক ভণ্ডামি নয়? এতদিন পর্দার আড়ালে কী পরিমাণ জালিয়াতি হয়েছে, তা কল্পনা করলেই সৎ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের গা শিউরে ওঠে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার দায় কে নেবে? বছরের পর বছর রক্ত জল করা পরিশ্রম কি শেষ পর্যন্ত ডিজিটাল চোরদের পকেটেই যাবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে রাষ্ট্র যদি আবারও নির্বিকার থাকে, তবে তরুণ সমাজের হতাশা আরও বাড়বে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হয়নি, নিয়োগবাণিজ্যও থামেনি। আমরা এমন একটি সরকার আশা করেছিলাম, যারা ক্ষমতায় বসেই পুরোনো দুর্নীতিগ্রস্ত কাঠামো ভেঙে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা চাকরিপ্রত্যাশীরা তা পেলাম না।

এই দেশে দুই হাজার নয়, দুই কোটি মানুষ জীবন বিসর্জন দিলেও দুর্নীতি কমবে না, যদি সিস্টেমের পরিবর্তন না ঘটে। তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল এই সিস্টেম পরিবর্তন। সেই দাবি উপেক্ষা করলে রাষ্ট্র একদিন তাদের আস্থাও হারাবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় এড়ানোর একমাত্র পথ হলো, এই নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা এবং সম্পূর্ণ সংস্কারকৃত, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় নতুন করে পরীক্ষার আয়োজন করা। অন্যথায় এই অন্যায়ের দায় ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

