৪. ফ্ল্যাশব্যাক:

কিছুদিন আগে শপিং মলে হঠাৎ দেখা হয় ওদের।

নিবিড়: তাশহান দোস্ত, কী খবর? অনেক দিন পর দেখা...

তাশহান: এই তো চলছে, তোর কী খবর?

-ভালোই দোস্ত, ভালো একটা চাকরি পেয়েছি ওটাই করছি। একটা ঝামেলার কারণে সেদিন তোর বিয়েতে আসতে পারিনি, তো ভাবী কেমন আছে? ছবি দেখি তো।

-ভালোই, চল বাসায়, সরাসরি পরিচিত হয়ে আসবি।

-এখন না, আরেক দিন, এখানে একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিট করতে এসেছি। তুই ছবি দেখা না?

-এই নে।

মুঠোফোনটা হাতে নেয় নিবিড়, আর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে।

-কী ব্যাপার, তোর মুখ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন?

-এটা তোর ওয়াইফ?

-Yes She Is My Wife.

-নাম ইসরাত?

-হুম, তুই কী করে জানিস, আগে থেকে চিনিস ওকে?