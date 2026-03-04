উপকূলীয় জনপদ: ডেলটা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন ও পানি ব্যবস্থাপনা

উপকূলীয় জনপদ: ডেলটা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন ও পানি ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ সরকার যখন দেশজুড়ে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল পুনঃখননের এক উচ্চাভিলাষী ও সময়োপযোগী মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রয়োজনীয়তা অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য পানির সংকট এবং বর্ষায় জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সলিডারিদাদ নেটওয়ার্ক এশিয়া বাস্তবায়িত ‘সফল ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (SAFAL for IWRM)’ প্রকল্পটি আমাদের জাতীয় সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের একটি সফল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
একটি ‘খাল’-এর মৃত্যু এবং প্রাকৃতিক সংকটের জন্ম—
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের জন্য পানি ছিল এক বড় ধাঁধার নাম। বর্ষায় চারদিকে থই থই জলাবদ্ধতা, আর শীতের শুষ্ক মৌসুমে মাটির লবণাক্ততা। এই প্রতিকূল পরিবেশে কৃষিকাজ করা মানেই ছিল ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলা।
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল (যা দেশের মোট ভূখণ্ডের ২৭ শতাংশ) বর্তমানে ‘দ্বিমুখী পানিসংকটে’র মুখোমুখি। একদিকে পলি জমে খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষায় তীব্র জলাবদ্ধতা, অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির চরম অভাব। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই ‘খাল’গুলোই ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীবনরেখা। কিন্তু পলি জমা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে এই ধমনিগুলো আজ নিশ্চল নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন বন্যা ও জলাবদ্ধতা বাড়ছে, অন্যদিকে বোরো মৌসুমে সেচের মিঠাপানির অভাব এবং মাটি ও পানির লবণাক্ততা প্রকট হচ্ছে।
নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের অর্থায়নে এবং এবং সলিডারিদাদ নেটওয়ার্ক এশিয়া কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘সফল ফর আইডব্লিউআরএম’ প্রকল্পটি প্রমাণ করছে যে জলবায়ু–সহনশীলতার চাবিকাঠি কেবল বড় বড় প্রকৌশলগত কাঠামোর মধ্যে নয়, বরং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হাতেই নিহিত। প্রকল্পটি দেখিয়েছে, খাল পুনরুজ্জীবনে তৃণমূল পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্থানীয় জলচক্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, যা কৃষি ফলন ১৬ শতাংশ এবং খানা আয় ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। এই মডেলটি সরাসরি ‘বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান (বিডিপি) ২১০০’ এবং সরকারের ২০ হাজার কিলোমিটার খাল পুনঃখননের অগ্রাধিকার লক্ষ্যকে সমর্থন করে।
পলি থেকে স্থায়িত্বের পথে—
দশকজুড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ছিল এক অব্যবহৃত সম্ভাবনার জনপদ। দেশের ২৩ শতাংশ মানুষের আবাসস্থল হওয়া সত্ত্বেও খাল ভরাট হওয়া এবং লবণাক্ত ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিনির্ভরশীলতার কারণে দারিদ্র্য এখানে জেঁকে বসেছিল। সাফল্যের ‘জনসম্পৃক্ত পানি ব্যবস্থাপনা মডেল’ এই ধারাকে পাল্টে দিয়েছে। এটি কেবল সেচ দক্ষতা বা নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়ন নয়, বরং জলাশয়কে একটি জীবন্ত ইকোসিস্টেম হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করেছে।
৮০টি মাইক্রো-ওয়াটারশেড বা ক্ষুদ্র জলাধার পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে—যার আওতায় রয়েছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার খাল—প্রকল্পটি ৯০ হাজারেরও বেশি কৃষক পরিবারের পানির বাস্তবতাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এর ফলাফল ডেলটার জন্য অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম কিছু নয়: সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা ৪২ শতাংশ থেকে কমে মাত্র ৪ শতাংশে নেমে এসেছে, আর উপরিভাগের (সারফেস ওয়াটার) পানির ব্যবহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ শতাংশে।
যখন কৃষকেরাই জলাধারের মালিক—
প্রথাগত বড় বাঁধ বা সরকারি প্রকল্পের পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ‘ক্ষুদ্র জলাধার’ বা Micro-watershed ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকেরা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন নিজেদের ভাগ্য। গ্রামের সাধারণ কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ৮০টি কমিটি। তারা নিজেরাই ঠিক করে কোন খাল কখন খনন করা হবে, কে কতটুকু পানি পাবে এবং খালের বাঁধ কীভাবে রক্ষা করা হবে।
৯৮ শতাংশ কৃষক মনে করেন, পানির বণ্টন এখন শতভাগ ন্যায্য। আগে যেখানে খালের পানি নিয়ে বিবাদ হতো, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে একতাবদ্ধ এক সমাজ।
‘মাইক্রো-ওয়াটারশেড’ বা ক্ষুদ্র জলাধারের শক্তি—
এই মডেলের বিশেষত্ব হলো এর পরিধি। যদিও বড় মাপের পোল্ডার ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, তবে ‘সফল ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট’ প্রকল্প প্রমাণ করেছে যে ক্ষুদ্র জলাধার (২০০-৫০০ হেক্টর) এলাকাগুলোই জনমালিকানা তৈরির জন্য সবচেয়ে কার্যকর। যখন কৃষকেরা নিজেরাই তাদের স্থানীয় খাল পরিচালনা করেন, তখন ফলাফল হয় তাৎক্ষণিক:
• ফসলের নিবিড়তা: বার্ষিক ফসলের নিবিড়তা ৩৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (১.৯ থেকে ২.৬), যা আগে যেখানে দুটি ফসল হতো সেখানে এখন তিনটি ফসল ফলানোর সুযোগ করে দিয়েছে।
• ফলন বৃদ্ধি: সামগ্রিক ফলন ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো ধানের ফলন ২৭ শতাংশ এবং বাগদা চিংড়ি উৎপাদন বিস্ময়করভাবে ৫৫ শতাংশ বেড়েছে।
• সেচ খরচ হ্রাস: ভূগর্ভস্থ পানির বদলে খালের মিঠাপানি ব্যবহারের ফলে খরচ কমেছে ২৬ শতাংশ।
• আয়ের বৃদ্ধি: ভালো ফলন এবং উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ায় কৃষক পরিবারগুলোর গড় আয় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
• ন্যায়বিচার ও শান্তি: বর্তমানে ৯৮ শতাংশ কৃষক মনে করেন যে পানি বণ্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ন্যায্য। এটি গ্রামীণ অঞ্চলে পানি নিয়ে চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কার্যত নির্মূল করেছে।
• নারীর নেতৃত্ব: পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩০ শতাংশ নেতৃত্বে রয়েছেন নারী। তারা বেড়িবাঁধের ওপর সবজি চাষ বা ‘ডাইক ইকোনমি’র মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির এক নতুন ধারা তৈরি করেছেন।
• নীতিমালা ও ডেলটা প্ল্যান: এই মডেলটি ‘বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ বাস্তবায়নের একটি সফল উদাহরণ। এটি প্রমাণ করে যে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনার চেয়ে তৃণমূলের শাসন অনেক বেশি কার্যকর।
• জলবায়ু বিজয়: চরম লবণাক্ত পরিবেশে ‘রিজেনারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার’ বা পুনরুৎপাদনশীল কৃষির এত বড় আকারের প্রয়োগ বাংলাদেশে বিরল।
পানি শাসনে এক সামাজিক বিপ্লব—
যান্ত্রিক খনন লড়াইয়ের অর্ধেক মাত্র। সরকারের ‘সামাজিক বিপ্লবের’ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা সাফল তার ‘মাইক্রো-ওয়াটারশেড কমিটি (MWC)’ বা ক্ষুদ্র জলাধার কমিটির মাধ্যমে তৈরি করেছে। এই কমিটিগুলো শুধু একটি প্রকল্পের অংশ নয়, বরং তারা ৮০টি জলাধার সরাসরি ব্যবস্থাপনা করছে। এর ফলে মাটির লবণাক্ততা নেমে এসেছে এবং ৯১ হাজার ৪০৩ জন কৃষক ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে টেকসই ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।
এই কমিটিগুলো কেবল প্রশাসনিক কোনো ইউনিট নয়, তারা এই জলাধারগুলোর অভিভাবক। লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করার এক যুগান্তকারী সাফল্যে এই কমিটিগুলোর নেতৃস্থানীয় পদে এখন ৩০ শতাংশ নারী কাজ করছেন। এ পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক পানিনিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি ডাইকের ওপর সবজি চাষ বা ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য চাষের মাধ্যমে নারীদের আয়ের নতুন পথ তৈরি হয়েছে।
ডেলটা প্ল্যান ২১০০: এক প্রসারণযোগ্য রূপরেখা—
বাংলাদেশ সরকারের ‘ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ বা শতবর্ষী বদ্বীপ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন। সাফল ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের এই ‘কমিউনিটি-লেড’ বা জন-অংশগ্রহণমূলক মডেলটি সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি নিখুঁত উদাহরণ।
এটি প্রমাণ করেছে যে, যখন স্থানীয় মানুষের হাতে সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন জলবায়ু অভিযোজন আর কেবল একটি শব্দ থাকে না—তা হয়ে ওঠে মানুষের বেঁচে থাকার শক্তি।
ডেলটার জন্য এক প্রসারণযোগ্য রূপরেখা—
সাফল প্রকল্পের প্রভাব দক্ষিণ-পশ্চিমের পাঁচটি জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। ডেলটা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের এই সময়ে এটি সারা দেশের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল। এটি প্রমাণ করে যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন তারা কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়েই নেয় না, বরং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।
লবণাক্ততা ও খরাসহনশীল বীজের সঙ্গে জৈব বালাইনাশক, কম্পোস্ট সার, মালচিং এবং ন্যূনতম চাষাবাদের (less-tillage) মতো পুনরুৎপাদনশীল কৃষি পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রকল্পটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এই অঞ্চলকে একটি উৎপাদনশীল খাদ্যের ভান্ডারে পরিণত করেছে। প্রায় ৩৫ হাজার ৮৩৮ হেক্টর জমি এখন এই পানিসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে।
আগামীর নীতিনির্ধারণী পথ: সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা—
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় যখন খাল উদ্ধারে ১৮০ দিনের পাইলট কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে, তখন দীর্ঘমেয়াদি টেকসই সমাধানের জন্য অবশ্যই ‘সফল’ মডেলের দিকে নজর দিতে হবে। ডেলটার ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় তিনটি কৌশলগত অগ্রাধিকার জরুরি:
১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি: ক্ষুদ্র জলাধার কমিটিগুলোকে আইনি স্বীকৃতি প্রদান এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা, যাতে খালের রক্ষণাবেক্ষণ টেকসই হয়।
২. সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ: জলবায়ু-সহনশীল বীজের সরবরাহ এবং ন্যায্য বাজার সংযোগ নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ বাড়ানো।
৩. পুনরুৎপাদনশীল মডেলে বিনিয়োগ: খাল পুনঃখননের পাশাপাশি পুনরুৎপাদনশীল কৃষিতে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে ফসলের নিবিড়তা বাড়লেও মাটির উর্বরতা নষ্ট না হয়।
সাফল প্রকল্প দেখিয়ে দিয়েছে যে যখন আমরা জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থাগুলোকে পুনরুদ্ধার করি, তখন সমৃদ্ধি আপনিই ধরা দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের এই সফলতার গল্প আমাদের শেখায় যে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই নয় বরং সমন্বিত ব্যবস্থাপনাই প্রকৃত সমাধান। এই ৮০টি জলাধার আজ বাংলাদেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এক আলোকবর্তিকা।
*লেখক: সেলিম রেজা হাসান: বাংলাদেশ কান্ট্রি ম্যানেজার, সলিডারিদাদ নেটওয়ার্ক এশিয়া
