যাত্রা শুরু করল সালেহা আহমেদ লেবার স্যুট
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানের সুবিধাসম্পন্ন ছয়টি বিশেষায়িত শয্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করল ‘সালেহা আহমেদ লেবার স্যুট’। এটি ল্যাবএইড হাসপাতালের গাইনি বিভাগের একটি অত্যাধুনিক প্রয়াস। সেন্টারটির নামকরণ করা হয়েছে ল্যাবএইড গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান সালেহা আহমেদের নামে। গাইনি চিকিৎসক মেজর (অব.) অধ্যাপক লায়লা আর্জুমান্দ বানুর তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে সেন্টারটি গঠিত হয়েছে। এখানে একজন নারী গর্ভধারণের শুরু থেকে গর্ভকালীন যাত্রা এবং সন্তান জন্মদান পর্যন্ত সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পাবেন। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেবা প্রদান করাই এই সেন্টারের মূল লক্ষ্য।
নাগরিক সংবাদ–এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
‘সালেহা আহমেদ লেবার স্যুট’–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিকিৎসক এ এম শামীম। ল্যাবএইড গ্রুপের চেয়ারম্যান সালেহা আহমেদ কেক ও ফিতা কেটে কার্যক্রম চালু করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ল্যাবএইড গ্রুপের পরিচালক সুচরিতা আহমেদ। আরও উপস্থিত ছিলেন ল্যাবএইড হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ দাউদ, হেড অব অপারেশন ইফতেখার আহমেদ, মেডিকেল পরিচালকেরা, চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।