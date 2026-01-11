রুহিয়া ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
ঘন কুয়াশায় সূর্য আলো তখনো দেখা মেলেনি। চারদিকে হিমশীত। জনজীবন দুর্ভোগময়। এর মধ্যে রুহিয়া ডিগ্রি কলেজের শহীদ মিনারের সামনে উপস্থিত হয়েছে শতাধিক শীর্তাত মানুষ। ঢাকার রুহিয়ার বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের গড়া রুহিয়া ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে রুহিয়ার দুই ইউনিয়নে এক হাজার শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।
গতকাল শনিবার সকালে রুহিয়া ডিগ্রি কলেজের শহীদ মিনারে এই শীর্তাত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রুহিয়া ডেভেলপমেন্ট ফোরামের হাসিনুজ্জামান মিন্টু, মোহাম্মদ রাসেল, আবুল হাশিম, মাসুদ রানা, দিলীপ আগারওয়াল, সাব্বির আহমেদ, জাপান, পশিরুল বাবু প্রমুখ।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
মোহাম্মদ রাসেল বলেন, ‘রুহিয়া আমাদের শিকড়। রুহিয়ার মানুষের কষ্ট লাঘবে রুহিয়ার ভেতরে ও বাইরে থাকা সবাই একত্র হয়ে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। ইনশা আল্লাহ, ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, রুহিয়া শুধু একটি ভৌগোলিক এলাকা নয়, বরং একটি মানবিক বন্ধনের নাম, যেখানে দূরে থাকলেও মানুষের হৃদয় রুহিয়ার সঙ্গেই যুক্ত থাকে। এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগে রুহিয়ার পাশাপাশি রুহিয়ার বাইরে অবস্থানরত দেশ-বিদেশের রুহিয়াবাসী ও শুভানুধ্যায়ীরা আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের সম্মিলিত সহযোগিতায় এই বৃহৎ মানবিক আয়োজন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। সবাইকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।’
তীব্র এই শীতের মধ্যে কম্বল পেয়ে এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়, ‘ওহ, কম্বলখান পাহেনে কী শান্তি লাগেছে!’