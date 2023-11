‘কারার ঐ লৌহ–কবাট’—কোন গানে কার সুর

পাশাপাশি আমরা এইটুকু দাবি করতে পারি। এ আর রাহমানের মতো বিশ্বস্বীকৃত মিউজিশিয়ান কবি নজরুলের আদি সুরের দিকে আরেকটু খেয়াল রাখলেই ভালো করতেন। তাতে হয়ত চলমান বিতর্কটা এড়ানো সম্ভব হতো। সেই সঙ্গে এই গানটির মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক তাৎপর্যের আবেদনটাও সমুন্নত থাকত।

তারপরও বলব সংগীতের বিশ্বায়ন সফল হোক। আমরা মুক্তির সাধ নিয়ে আকাশে উড়ব ঠিক আছে। ‌তবে সেটা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় উড়তে গিয়ে গ্রিক পুরাণের ইকারাসের ডানার মতো গলে না যায়। সংগীতের নৈতিক আইনটা যেন মনে রাখি।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোও যেমনটা বলেছেন, Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.

লেখক: সাংবাদিক