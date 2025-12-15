বার্ডোর উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও কর্মশালা আয়োজন

বার্ডোর উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও কর্মশালা আয়োজন
ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (বার্ডো) উদ্যোগে এক শোভাযাত্রা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ১৩ ডিসেম্বর।
এবারে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৫ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’। ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস-২০২৫ দিবসের প্রধান অতিথি মো. ওমর ফারুক, রেক্টর (সচিব), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। তিনি বলেন, ‘বার্ডোর উন্নয়নে যা যা করণীয়, আমি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির পক্ষ থেকে তা করব। বার্ডো চক্ষু হাসপাতাল ও বার্ডো অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্রেইল প্রেস স্থাপনের জন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।’
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল আলীম মিঞা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন, জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের উপাধ্যক্ষ খোরশেদা আক্তার রোজী, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আরেফিন মাহমুদ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপপরিচালক প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন, বিআরটিএর মোটরযান পরিদর্শক মো. তাজুল ইসলাম, সাংবাদিক, বার্ডোর কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বার্ডোর উপব্যবস্থাপক ফিরোজা খাতুন। প্রবন্ধে তিনি যেসব সুপারিশ উল্লেখ করেন সেগুলো হলো— সংসদে আসন নির্ধারণ, মনোনয়নপ্রক্রিয়া, মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ, সচিব নিয়োগ, কমিশন গঠন, ভাতা বৃদ্ধিকরণ, বাজেট বরাদ্দকরণ নানা বিষয় তুলে ধরেন।
আলোচনা সভায় বার্ডোর নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুল হক তাঁর বক্তব্য বার্ডোর কার্যক্রম তুলে ধরেন।
সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন বার্ডোর কোষাধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম, সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডোর সভাপতি মো. মোশাররফ হোসেন মজুমদার। তিনি বলেন, ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস-২০২৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস। তিনি আরও বলেন, এই দিবসের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মনোবল বৃদ্ধি করা ও নতুন প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা, যাতে তারা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জানতে পারে। বিজ্ঞপ্তি
