আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের ষষ্ঠ বার্ষিক পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞপ্তি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সদর দপ্তরে রমনার সেমিনার হলে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের ষষ্ঠ বার্ষিক পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল শনিবার (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যায়। আইইবির প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল ইসলাম রিজুর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার (চৌধুরী রফিকুল আবরার)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম, নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকবাল, আইইবি তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন।

প্রধান অতিথি সি আর আবরার বলেন, ‘বর্তমান বিশ্বে শিল্প ও প্রকৌশল খাত দ্রুত রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষক, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ ও তরুণ উদ্ভাবকদের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন যে একটি জ্ঞান-বিনিময় ও প্রযুক্তি-উন্নয়নের উৎকৃষ্ট মঞ্চ সৃষ্টি করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশলের সমসাময়িক গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট গ্রিড, অটোমেশন, ডেটা কমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে এ আয়োজন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

সভাপতির বক্তব্যে আইইবির প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান বলেন, ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের এই উদ্যোগ শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের নতুন পথ দেখাবে এবং দেশ ও জারির কল্যাণে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আরও বেশি অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইইবির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মোহাম্মদ সাব্বির মোস্তফা খান। বিভাগের সেক্রেটারি উমাসা উমায়ুন মনি চৌধুরী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস চেয়ারম্যান মো. মনিরুল মওলা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খাতের গবেষক, শিক্ষার্থী ও ইন্ডাস্ট্রির প্রকৌশলীরা অংশ নেন।

