‘নো অ্যানিমেল ওয়ার হার্মড’—বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পশুপাখির ব্যবহার

শুরুটা কোথায়। আমেরিকার বুনো পশ্চিমের কুখ্যাত আউট ল জেসি জেমস ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে পালাচ্ছে। পেছনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। জেসি জেমসের ঘোড়া যেদিকে ছুটে চলেছে, সেখানে সমতল শেষ হয়ে খাড়া সত্তর ফুট নিচে নেমে গেছে খাদের অংশ। নিচে প্রবহমান নদী। কিন্তু ঘোড়াটিকে লাফ দিতে বাধ্য করা হলো। সওয়ারির ওপর বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে ঘোড়াটি লাফিয়ে পড়ল সত্তর ফুট ওপর থেকে। হয়তো ভেবেছিল নিচের পানিতে পড়ে সাঁতরে চলে যাবে নিরাপদ জায়গায়। কিন্তু ঘোড়ার ওজন তাকে আছড়ে ফেলল পানির নিচের শক্ত পাথরে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সাঁতরাতে ভুলে গিয়ে ডুবেই মারা গেল সে। পিঠে চড়া ব্যক্তিটির ক্ষতি বলতে কেবল মাথার টুপিটি হারিয়ে ফেলল সে। কিন্তু ঘোড়া হারাল তার প্রাণ। ঘটনাটি ‘জেসি জেমস’ শীর্ষক চলচ্চিত্রের প্রায় শেষ দৃশ্য। ১৯৩৯ সালে হলিউডের পরিচালক হেনরি কিং নির্মাণ করেছিলেন চলচ্চিত্রটি। সে সময় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে ঘোড়াটির সঙ্গে এই নিষ্ঠুর আচরণ ও পরিশেষে তাকে হত্যা করা মেনে নিতে পারেননি একশ্রেণির দর্শক।

পশুপাখির অধিকার নিয়ে কাজ করা আমেরিকান হিউমেইন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদ করা শুরু করে। ফলে গঠিত হয় হিউমেইন হলিউড নামক অপর একটি সংস্থা।

হলিউডে নির্মিত কোনো চলচ্চিত্রে পশুপাখি ব্যবহার করা হলে তার সঙ্গে প্রাণিকল্যাণের সব নিয়ম অনুসরণ করা হলো কি না, তার প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা গেল কি না, সেই সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে এই সংস্থাটিই। প্রয়োজনে প্রাণিকল্যাণ নিশ্চিত করে একজন Animal Actor (অমানব প্রাণী শিল্পী) কে দিয়ে অভিনয় করানোর কাজে নির্মাতাদের সহযোগিতাও করে তারা। এবং তাদের দেওয়া সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলচ্চিত্রটিতে পশুপাখিকে দিয়ে অভিনয় করানো হলেই কেবল সার্টিফিকেট প্রদান করে সংস্থাটি। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন নির্মাতা তার চলচ্চিত্রে ডিসক্লেইমার দিতে পারেন, ‘No animals were harmed in the making of this film।’ প্রতিষ্ঠানটি হলিউড ছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের নির্মাণ প্রক্রিয়াতে পশুপাখির মানবিক ব্যবহারের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। আমেরিকান হিউমেইন অ্যাসোসিয়েশনের এ ডিসক্লেইমার সার্টিফিকেট অর্জন করতে হলে তাদের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হয়। তাদের প্রতিনিধিকে শুটিংয়ের সেট–এ উপস্থিত রাখতে হয়। অর্থাৎ এই ডিসক্লেইমার ইচ্ছা হলেই যে কেউ তার চলচ্চিত্রের শেষে ব্যবহার করতে পারেন না। এটি যেহেতু একটি সার্টিফিকেট, সেহেতু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে এটি অর্জন করতে হয়।