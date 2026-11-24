স্বীকৃতি সবার প্রাপ্য—সরকারি চাকরি নয়, অবদানই হোক মর্যাদার মাপকাঠি
স্বীকৃতি কার না ভালো লাগে? মানুষ তার জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করে। স্বীকৃতির ধরন হয়তো ব্যক্তি, পেশা, প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু নিজের কাজ, যোগ্যতা, শ্রম ও অবদানের জন্য স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের একেবারেই স্বাভাবিক একটি মানসিক চাহিদা। স্বীকৃতি পাওয়ার আশা করা অন্যায় নয়; বরং একটি সুস্থ সমাজে যোগ্যতা ও অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়াটাই হওয়া উচিত সামাজিক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
একটু ভেবে দেখলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। একজন মানুষ কেন পড়াশোনা করে? কেন বছরের পর বছর পরিশ্রম করে ভালো ফলাফল অর্জন করতে চায়? কেন উচ্চশিক্ষা নিয়ে বড় বড় ডিগ্রি অর্জনের স্বপ্ন দেখে? প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো স্বপ্ন থাকে—ভালো চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, নিজের অবস্থার পরিবর্তন করবে, পরিবারকে সচ্ছল করবে কিংবা আরও ভালো জীবনযাপনের আশায় কোনো উন্নত দেশে পাড়ি জমাবে। অর্থাৎ শিক্ষা ও কর্মজীবনের পেছনে ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
আমাদের দেশের বাস্তবতায় অবশ্য শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য হচ্ছে সরকারি চাকরি, বিশেষ করে বিসিএস ক্যাডার হওয়া। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। চাকরির নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা, নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার কাঠামো, অবসরকালীন সুবিধা, ক্ষমতার পরিধি এবং সর্বোপরি সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রটোকল—সবকিছু মিলিয়েই সরকারি চাকরি, বিশেষ করে ক্যাডার সার্ভিস, তরুণদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
এর মধ্যে ইতিবাচক কারণ যেমন আছে, তেমনি ক্ষমতা ও প্রভাবের আকাঙ্ক্ষাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ করে। তবে সবাইকে একই পাল্লায় মাপা ঠিক হবে না। সরকারি চাকরিতে অসংখ্য সৎ, দক্ষ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, যারা নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। তাদের অবদান অবশ্যই সম্মানের দাবি রাখে।
কিন্তু প্রশ্নটি অন্য জায়গায়।
সরকারি চাকরি না করলেই কি একজন মানুষের যোগ্যতা, মেধা, শ্রম ও সামাজিক অবদান কমে যায়?
আমাদের সামাজিক বাস্তবতায় মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অজান্তে এমন একটি ধারণা তৈরি করে ফেলেছি। বিশেষ করে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর সামনে ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার সময় বিসিএস বা সরকারি চাকরিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন সেটিই সাফল্যের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। অথচ একই মেধাবী শিক্ষার্থী যখন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে দক্ষতা, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন তার সামাজিক স্বীকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে কম।
এখানেই আমাদের সামাজিক মূল্যায়নের বড় ধরনের অসংগতি।
একজন বিসিএস ক্যাডার চাকরিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট গ্রেড পান, পদমর্যাদা পান এবং দায়িত্ব অনুযায়ী সরকারি প্রটোকলও পান। অন্যদিকে একজন বেসরকারি চাকরিজীবী—তিনি যত বড় প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান নির্বাহী হন, যত বড় পদেই থাকুন, যত হাজার কর্মীর নেতৃত্বই দিন না কেন—রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দৃষ্টিতে তার কোনো সরকারি গ্রেড নেই, সরকারি প্রটোকল নেই।
অথচ বাস্তবতা হলো, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একজন সরকারি কর্মকর্তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বেতন-ভাতা পান, হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, বিপুল পরিমাণ কর প্রদান করেন এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তার অবস্থান অনেক সময় আশ্চর্যজনকভাবে পিছিয়ে থাকে।
একটি অনুষ্ঠানের কথাই ধরা যাক। সেখানে যদি একই সঙ্গে একজন বিসিএস ক্যাডার এবং একটি বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন, অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাকেই আগে সম্মান, পরিচিতি কিংবা প্রটোকল দেওয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন?
শুধু সরকারি চাকরি করেন বলেই কি একজন মানুষ সামাজিকভাবে অন্যজনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
আমরা প্রায়ই বলি—সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি খাতের মানুষ যে কর প্রদান করেন, সেই রাজস্ব থেকেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। কথাটি অর্থনৈতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনোই শুধু সরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। সরকারি ও বেসরকারি—দুই খাতের সম্মিলিত অবদানেই একটি দেশের অর্থনীতি ও সমাজ এগিয়ে যায়।
তাহলে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য কেন?
একজন উদ্যোক্তা যদি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন এবং কর প্রদান করেন, তাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিআইপি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু একজন বেসরকারি চাকরিজীবী, যিনি হয়তো একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও কিংবা বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছেন—তার জন্য সামাজিক স্বীকৃতির কাঠামো কোথায়?
একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হয়তো কয়েক হাজার কর্মীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একজন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার হয়তো হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। একজন ব্যাংকার দেশের অর্থনৈতিক লেনদেন সচল রাখছেন। একজন বেসরকারি চিকিৎসক প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। একজন শিক্ষক প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করছেন। একজন করপোরেট কর্মকর্তা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছেন।
তাদের সবার অবদান কি শুধুই চাকরি?
নাকি এগুলোও রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের অংশ?
আর যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো না থাকে, যদি শিল্পকারখানা, ব্যাংক, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে—তাহলে রাষ্ট্র কি তার বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের দায়িত্ব একা বহন করতে পারবে?
কখনোই নয়।
বরং একটি দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা নির্ভর করে সরকারি ও বেসরকারি—উভয় খাতের শক্তিশালী অংশগ্রহণের ওপর। বেসরকারি খাত যত শক্তিশালী হয়, কর্মসংস্থান তত বাড়ে, বিনিয়োগ বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়।
তাহলে বেসরকারি চাকরি করা যেন দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো পেশা—আমাদের সামাজিক মানসিকতায় এমন ধারণা কেন থাকবে?
এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—পদমর্যাদা আর মানুষের মর্যাদা এক জিনিস নয়। সরকারি গ্রেড একজন কর্মকর্তার প্রশাসনিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে; কিন্তু একজন মানুষের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ হওয়া উচিত তার সততা, দক্ষতা, দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা ও সমাজের প্রতি অবদানের ভিত্তিতে।
একজন সরকারি কর্মকর্তা যেমন সম্মান পাওয়ার যোগ্য, তেমনি একজন বেসরকারি চাকরিজীবীও তার যোগ্যতা ও অবদানের জন্য সমান সম্মানের দাবিদার। একজন উদ্যোক্তা যেমন দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখেন, একজন শ্রমিকও তেমনি তার শ্রম দিয়ে উৎপাদনের চাকা সচল রাখেন। একজন শিক্ষক যেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করেন, একজন প্রকৌশলী তেমনি অবকাঠামো নির্মাণে ভূমিকা রাখেন। একজন সাংবাদিক মানুষের সামনে সত্য তুলে ধরেন, একজন কৃষক খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করেন।
সমাজে প্রত্যেকের অবদান আলাদা; কিন্তু সম্মানের অধিকার সবার।
আমাদের তাই স্বীকৃতির সংজ্ঞাটাই নতুন করে ভাবতে হবে। কে সরকারি কর্মকর্তা, কে বেসরকারি চাকরিজীবী, কে ব্যবসায়ী—এগুলো দিয়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ না করে দেখতে হবে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কী করছেন।
বেসরকারি চাকরিজীবীরা কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ বা বাড়তি সুবিধা চান না। তারা শুধু চান—তাদের শ্রম, মেধা, সততা ও অবদানকে যেন যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়।
একটু সম্মান, একটু স্বীকৃতি—এই চাওয়াটুকু কি খুব বেশি?
আমরা যদি সত্যিই একটি বৈষম্যহীন, মর্যাদাপূর্ণ ও আধুনিক সমাজ গড়তে চাই, তাহলে মানুষের পেশা নয়, তার যোগ্যতা, সততা, দায়িত্ববোধ ও অবদান হওয়া উচিত সামাজিক মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি।
কারণ, শেষ পর্যন্ত একজন মানুষ কত বড় পদে ছিলেন—তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, তিনি তার অবস্থান থেকে কতটা ভালো মানুষ ছিলেন এবং সমাজের জন্য কতটা অবদান রেখে গেছেন।
স্বীকৃতি শুধু সরকারি চাকরিজীবীর প্রাপ্য নয়।
স্বীকৃতি প্রাপ্য প্রত্যেক পরিশ্রমী মানুষের।
*লেখক: মো. কাওছার আলম চৌধুরী, কবি ও লেখক
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