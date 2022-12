ফুটবল খেলার ইতিহাস

ফুটবল অবশ্যই একটি বৈশ্বিক খেলা এবং কোনো তুলনা ছাড়াই বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলা। ডেভিড গোল্ডব্ল্যাটের বই “দ্য বল ইজ রাউন্ড”থেকে একটি উদ্ধৃতি মাধ্যমে এই ‘কেন’ এর উত্তর দেওয়ার সম্ভব। এটি ট্র্যাজেডি এবং কমেডি, এপিক এবং প্যান্টোমাইম, অকৃত্রিম সংগীত-হল এবং দুর্গম পরীক্ষামূলক পারফরম্যান্স যেখানে মঞ্চস্থ হয়। এটি অপ্রতিরোধ্য বিজয়, ভাগ্যবান মুক্তি, অসম্ভব প্রত্যাবর্তন এবং একগুঁয়ে অচলাবস্থা ঘটায়। এটি অপ্রত্যাশিততার উজ্জ্বলতা, মানুষের হৃদয় এবং মানুষের দক্ষতার অনিশ্চয়তা, ইম্প্রোভাইজেশন এবং সুযোগকে ধরে রাখে।

বিশ্বের বেশির ভাগ অংশে ফুটবল হলো বিশ্বের বৃহত্তম খেলা ‘সবুজ পিচের দাবা’ নামে পরিচিত। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ফুটবল ‘সকার’ নামে পরিচিত।

*লেখক: অধ্যাপক এম আবদুল জলিল, কোষাধ্যক্ষ, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)

**সব তথ্য–উপাত্ত বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

তথ্যপঞ্জি:

The National Encyclopedia

History of Football: The Beautiful Game (2002 Documentary Series)

The Ball is Round: A Global History of Football - David Goldblatt (2008)

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/

https://en.wikipedia.org/wiki/Oldest_football_clubs

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/

http://spartacus-educational.com/Fblack.htm

http://spartacus-educational.com/Fstadiums.htm

http://www.fifa.com/associations/