সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী এম মতিউর রহমানের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত
সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী, সাবেক সচিব, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এম মতিউর রহমানের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে ৯ জানুয়ারি।
১৯২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর পিরোজপুরেরর কাউখালী থানার জয়কুল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এম মতিউর রহমান। তিনি ১৯৩৮ সালে এসএসসি পাস করে বরিশালের বিএম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএ এবং এলএলবি সম্পন্ন করেন। এ সময়ে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাধারণ সম্পাদক এবং এসএম হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি সৈয়দা আসিয়া বেগমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে এম মতিউর রহমান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। এম মতিউর রহমান ৯ জানয়ারি ২০১৮ ইন্তেকাল করেন।