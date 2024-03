পুঁজিবাদের মাশুল: জলবায়ুর পরিবর্তন

রাশকফের মতো ক্লাইনও ধনীদের একধরনের মানসিকতার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর সেটি হচ্ছে অস্বীকারের মানসিকতা। বইয়ের একটা অংশে দক্ষিণপন্থী ধনবান চিন্তন প্রতিষ্ঠান এবং লবি গ্রুপগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে কীভাবে প্রচুর অর্থ ঢালছে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন প্রভাবশালী মার্কিন চিন্তন প্রতিষ্ঠান হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউটকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে করপোরেট কোম্পানিগুলোর পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা যায়। আর এর মূলে রয়েছে অর্থ। এক্সন মোবিল, প্রভাবশালী মার্কিন ব্যবসায়ী গ্রুপ কোচ ব্রাদার্স এবং রক্ষণশীল প্রয়াত অর্থদাতা রিচার্ড মেলন স্কেইফের কাছ থেকে হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউট ১০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এসব অর্থদাতাই বৃহদাকারে কার্বন নির্গমন করে থাকে। ক্লাইন লিখেছেন, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রভাবশালী ব্রিটিশ পত্রিকা ‘দ্য গার্ডিয়ান’ একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, যেসব গোষ্ঠী জলবায়ুবিজ্ঞান নিয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছে, তাদের মার্কিন ধনকুবেরদের একটি নেটওয়ার্ক প্রায় ১০ কোটি ২০ লাখ ডলার অর্থ প্রদান করেছে।

ক্লাইন দেখিয়েছেন, যারা জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করছে, তারা বড় বড় পরিবেশবাদী সংগঠন বা গ্রিন গ্রুপকে প্রভাবিত করছে। যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেচার কনজারভেন্সি তার নিজের সংরক্ষিত জমিতে তেল উত্তোলন করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব পরিবেশবাদী সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদে রয়েছে বড় বড় কার্বন নির্গমনকারী বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির পরিচালকেরা। তাঁরাই এসব পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের জন্য অর্থ প্রদান করছেন। এ অবস্থায় এসব সংগঠন এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে কতটুকু জোরালো দাবি জানাতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়?

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নেওয়া বেশির ভাগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণত বলা হয়, এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করবে না বা খুব কম ক্ষতি করবে। প্রকৃতির সহিষ্ণুতা অনেক বেশি এবং ছোটখাটো ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে বলে বাহানা দেওয়া হয়। যেমন আমাদের সুন্দরবনের অসুন্দর রামপাল পারমাণবিক প্রকল্পের ব্যাপারে এই রকমই বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটি সুন্দরবনের তেমন কোনো ক্ষতি করবে না। বিশ্বে এই রকম প্রকল্প আরও অনেক হয়েছে।

ক্লাইন কিন্তু সে রকম মনে করেন না। তিনি মনে করেন, সহ্যক্ষমতা থাকলেই কি কাউকে অত্যাচার করতে হবে? ক্লাইন তাই লিখেছেন, ‘Just because biology is full of generosity does not mean its forgiveness is limitless. With proper care, we stretch and bend amazingly well. But we break too- our individual bodies, as well as the communities and ecosystems that support us.’ । যেকোনো প্রাণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর সংগ্রাম করে টিকে থাকার অর্থ কি এক? স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেখানে তার পুনরুৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সংগ্রাম করে টিকে থাকা হয়তো খুব বেশি হলে কেবল তার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে।

পুঁজিবাদী উন্নয়নের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এটা প্রাণজগতে বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশন করে পরিবেশগত ও সামাজিক ধ্বংসোন্মাদনার দায়ভার সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। বড় পুঁজিপতিরা অনেক বেশি লাভ করতে পারে যদি শিল্পবর্জ্য দূরীকরণ, পরিশোধন বা পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারেন। তাদের কাছে বরং বিষাক্ত বর্জ্যগুলো বাতাসে বা কাছাকাছি নদীতে ঢেলে দেওয়া অনেক সস্তা ও সহজ কাজ।