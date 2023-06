বুটেক্স ক্যাম্পাসের শিল্পী তাঁরা

সাংবাদিকতা একটি শিল্প। সেই শিল্পে মুক্ত কলমে গণমাধ্যমে ফুটে ওঠে সমস্যা-অভিযোগ-চাওয়া-পাওয়া। সাংবাদিকতাকে রংতুলির আঁচড়ে জরাজীর্ণ দেয়ালকে বর্ণিল করার চেষ্টা করেছে আর্টেক্সের শিল্পীরা। অফিসের সামনে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি গ্রাফিতি। লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের চিন্তাশক্তির প্রতিফলন যে কলমের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তা তুলে ধরা হয়েছে গ্রাফিতিতে। পাশে লেখা হয়েছে ‘The pen is the tongue of the mind’.

অফিসের ভেতরে করেছে বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি। সাংবাদিকদের লেখার স্বাধীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য কলম ও মুক্ত পাখি দেখিয়ে আঁকা হয়েছে একটি গ্রাফিতি। টাইপরাইটার মেশিন থেকে পত্রিকায় লেখা প্রকাশ এবং প্রতিবেদন করতে যে ক্যামেরা-বুম প্রয়োজন, তা দেখানো হয়েছে দেয়ালজুড়ে আঁকা গ্রাফিতিতে। সঙ্গে লেখা হয়েছে, ‘Journalism: The art of filling in the spaces’.