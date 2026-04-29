হাওরের কৃষকেরা বাঁচলে বাঁচবে হাওর, বাঁচবে কৃষি, বাঁচবে দেশ
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি অনন্য প্রাকৃতিক অঞ্চল, যা হাওর নামে পরিচিত। হাওর শুধু একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি দেশের কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অঞ্চল কেবল বর্ষার মৌসুমে বিশাল জলরাশি তৈরি করে না, বরং শুষ্ক মৌসুমে উর্বর কৃষিজমি হিসেবে উদ্ভিদ ও ধানের উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য।
হাওরের ভৌগোলিক অবস্থান মূলত কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ। এই অঞ্চল নদী, খাল, বিল ও খোলা মাঠের জালের মতো সংযুক্ত। প্রধান নদীগুলো হলো ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, কুশিয়ারা, কালনী এবং তাদের ছোট ছোট খাল ও নালা। এই নদী-নালা বর্ষার সময় জমি প্লাবিত করে, মাছের অভ্যস্ত পরিবেশ তৈরি করে ও শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য পানি সরবরাহ করে।
হাওরের জমির প্রকারভেদ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। প্রলিপ্ত মাটি, যেটি অতিরিক্ত পুষ্টিকর ও উর্বর, ধান চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। শুষ্ক মৌসুমে এই জমি ধানের চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়, আর বর্ষাকালে এটি বিশাল জলাধারে পরিণত হয়। হাওরের জলবায়ু, নদী, খাল-বিল ও মাটির এই বৈশিষ্ট্য কৃষকদের জন্য আশীর্বাদ এবং ঝুঁকির উৎস উভয়ই।
হাওরের মৌসুমি বৈচিত্র্য কৃষকের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষার সময় হাওরে প্রায় সম্পূর্ণ জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। নদী ও খালের পানি একত্র হয়ে বিশাল জলাধার তৈরি করে। এই সময়ে মৎস্য চাষ বাড়ে, কিন্তু কৃষকেরা মাঠে যেতে পারলে বন্যা ও ঝড়ের ঝুঁকিতে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে, নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত পানি কমে যায় এবং জমি ধানের জন্য প্রস্তুত হয়। সেচের অভাবে কিছু জমি শুকিয়ে যায়, আর ধান রোপণের সময় কৃষকেরা সময়মতো কাজ করতে বাধ্য হন।
হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু ধান উৎপাদনের জন্য নয়, বরং জীববৈচিত্র্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস-মুরগি, জলজ প্রাণী ও পাখি দেখা যায়। হাওরের জলরাশি স্থানীয় মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করে। মাছ ধরা, হাঁস-মুরগি পালন ও মৌসুমি কৃষিকাজ হাওরের মানুষের প্রধান জীবিকা। তবে হাওরের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কৃষকের জীবনে ঝুঁকিও তৈরি করে। বজ্রপাত, হঠাৎ ঝড়, বন্যা, জলাবদ্ধতা, সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর উপস্থিতি প্রতিদিনের জীবনে বিপদ তৈরি করে। কৃষকেরা এই ঝুঁকির সঙ্গে বসবাস ও কাজ করতে শিখেছেন, তবে প্রাকৃতিক বিপদ প্রতিনিয়ত তাঁদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে।
হাওরের কৃষকেরা শুধু ধান চাষ করেন না; তাঁরা প্রতিদিন প্রকৃতির সঙ্গে এক অনিশ্চিত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকেন। এই অঞ্চলের কৃষকজীবন মানে শুধুই শ্রম নয়, এটি সাহস, ধৈর্য ও প্রাকৃতিক ঝুঁকি মোকাবিলার এক অবিরাম পরীক্ষা। হাওরের বৈশিষ্ট্য যেমন তাঁদের জীবিকা নিশ্চিত করে, তেমনি এটি তাঁদের জন্য এক অবিরাম বিপদের উৎস।
প্রতিদিন ভোরের আলোয় হাওরের কৃষকের জীবন শুরু হয়। শুষ্ক মৌসুমে তাঁরা মাঠে ধানের জন্য সেচ দেওয়া, বীজ রোপণ, জমি প্রস্তুত ও আগাছা পরিষ্কার করেন। বর্ষাকালে, যখন হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বা বজ্রপাত হয়, তখনো তাঁদের কাজ থামানো যায় না। কারণ, ধান সময়মতো কাটতে না পারলে পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে কৃষকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠে থাকেন।
হাওরের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো বজ্রপাত। খোলা আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে কাজ করা মানে জীবন বিপদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ। অনেক সময় কৃষকেরা বৃষ্টির মধ্যে কাজ চালিয়ে যান, কারণ সময়মতো ধান কাটতে না পারলে ফসল নষ্ট হবে। বজ্রপাতের ফলে প্রতিবছর হাওরে অনেক কৃষক নিহত হন।
হাওরের আবহাওয়া অত্যন্ত অস্থির। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ কালো হয়ে যায়, প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় শুরু হয়। খোলা মাঠে অবস্থান করা তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ বন্যার পানি জমি প্লাবিত করে ফসলের ক্ষতি ঘটায়। হাওরের কৃষকেরা এই ঝুঁকি মেনেই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যান।
জলাবদ্ধতা হাওরের ফসল ও জীবনকে প্রভাবিত করে। বর্ষা এলেই জমি পানিতে ডুবে যায়। চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে ও ভেজা কাদাময় পরিবেশে সাপসহ বিভিন্ন প্রাণী সক্রিয় থাকে। ফলে সাপের কামড় হাওরের কৃষকদের জন্য নিত্যদিনের আশঙ্কা হয়ে দাঁড়ায়।
হাওরের কৃষকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক। বিষধর সাপের কামড়, জলবাহিত রোগ, ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া—সব মিলিয়ে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনেক দূরে থাকায় জরুরি চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়।
হাওরের কৃষকেরা দেশের খাদ্য উৎপাদনের একটি বড় অংশ বহন করেন। তাঁদের নিরাপত্তা না থাকলে ধান উৎপাদন ব্যাহত হয়, খাদ্য সরবরাহে অভাব দেখা দিতে পারে, এবং দেশের অর্থনীতি প্রভাবিত হয়। তাই হাওরের কৃষকদের জীবন ঝুঁকিমুক্ত রাখা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় কর্তব্যও।
হাওরের কৃষকদের জীবন রক্ষা করা মানে শুধু কয়েকজন মানুষের জীবন বাঁচানো নয়; এটি দেশের কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের ঝুঁকি কমাতে এবং কৃষি কার্যক্রমকে নিরাপদ ও ফলপ্রসূ করতে সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।
বজ্রপাত হাওরের কৃষকদের জন্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঝুঁকি। প্রতিটি ইউনিয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপন করা গেলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। ছোট ছোট কংক্রিটের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হলে হঠাৎ বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় কৃষকেরা নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবেন। এ ধরনের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র সহজলভ্য ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত।
স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত করা অপরিহার্য। হাওরের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম সরবরাহ ও জরুরি পরিবহনব্যবস্থা চালু করা দরকার। কৃষকেরা সাপের কামড় বা অন্যান্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা পেতে সক্ষম হলে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এ ছাড়া স্থানীয় জনগণকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিপদ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে ঝুঁকি আরও কমানো সম্ভব।
আধুনিক প্রযুক্তি কৃষকদের জন্য বিপদের পূর্বাভাস ও ফসল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দ্রুত পৌঁছালে কৃষকেরা আগে থেকেই সতর্ক হতে পারবেন। মুঠোফোনের মাধ্যমে সতর্কবার্তা, স্থানীয় রেডিও চ্যানেল ও সম্প্রচারিত তথ্য কৃষকদের সাহায্য করতে পারে। ড্রোন ও জিও-সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং কৃষকেরা ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নিতে পারেন।
কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণও অপরিহার্য। বজ্রপাতের সময় কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়, সাপের কামড় হলে প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দিতে হয়, বন্যা বা ঝড়ের সময় কীভাবে পদক্ষেপ নিতে হয়—এসব বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালা পরিচালনা করলে অনেক প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব।
শুধু অবকাঠামো নির্মাণ বা প্রযুক্তি ব্যবহার যথেষ্ট নয়। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া হাওরের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই সমন্বয় নিশ্চিত করলে রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং কৃষকদের জীবন ও উৎপাদন নিরাপদ থাকবে।
যদি এই পদক্ষেপগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, হাওরের কৃষকেরা ঝুঁকিমুক্তভাবে কাজ করতে পারবেন, ফসল উৎপাদন স্থিতিশীল হবে এবং দেশের খাদ্য সরবরাহ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। হাওরের টেকসই কৃষি মানে শুধু বর্তমান প্রজন্মের জীবন রক্ষা নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য, জীবিকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা।
হাওরের কৃষকেরা দেশের খাদ্য উৎপাদনের মূল স্তম্ভ। তাদের জীবন, শ্রম ও সাহসিকতা দেশের কোটি মানুষের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। কিন্তু এই কৃষকদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। বজ্রপাত, ঝড়, হঠাৎ বন্যা, জলাবদ্ধতা, সাপের কামড় ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা—সব মিলিয়ে হাওরের কৃষকদের জন্য জীবন প্রতিদিন একটি সংগ্রামের ক্ষেত্র।
হাওরের প্রকৃতি যেমন উর্বরতা দেয়, তেমনি বিপদও বহন করে। এই বাস্তবতা শুধু ব্যক্তিগত নয়; এটি জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনীতি ও সমাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। হাওরের কৃষকেরা যদি নিরাপদ না থাকেন, তবে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা দেশের খাদ্য সরবরাহ ও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
এ কারণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। হাওরের জন্য পর্যাপ্ত বজ্রনিরোধক যন্ত্র, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, জরুরি পরিবহনব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় কমিউনিটি এবং সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় অপরিহার্য। শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়, তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
হাওরের কৃষকদের জীবন রক্ষা করা মানে দেশের কৃষিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। তাঁদের শ্রম, ধৈর্য, সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা। এটি শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, জাতীয় কর্তব্যও। হাওরের কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানেই দেশের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করা।
পরিশেষে বলা যায়, ‘হাওরের কৃষকেরা বাঁচলে বাঁচবে হাওর, বাঁচবে কৃষি, বাঁচবে দেশ।’ এই বার্তা আমাদের জাতীয় সচেতনতা, পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগের মূল নির্দেশিকা। হাওরের কৃষকেরা নিরাপদ থাকলে দেশের কৃষি স্থিতিশীল হবে, মানুষের জীবন নিরাপদ হবে এবং জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।
লেখক: শাহরিয়ার খান নাফিজ, শিক্ষার্থী: জনাব আলী সরকারি কলেজ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।